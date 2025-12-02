OBR Expresa Inquietudes al Tesoro sobre Ruedas de Prensa Pre-Budget

"David Lammy Proposes Controversial Changes to Jury Trials Amid Court Backlog Crisis"

El creciente desafío en el sistema judicial británico ha llevado al viceprimer ministro David Lammy a plantear radicales cambios en la utilización de juicios por jurado en Inglaterra y Gales. Con una acumulación de 78,000 casos y un pronóstico que podría alcanzar los 100,000, Lammy clama por una acción urgente.

Propuesta de Reformas en el Sistema Judicial

Lammy presentará hoy su propuesta en el Parlamento, enfatizando la necesidad de reformas significativas. Se anticipa que su plan podrá permitir que ciertos casos sean escuchados por jueces únicos en lugar de por un jurado, una shift notable que busca aligerar el atasco en los tribunales.

Urgencia de la Situación Judicial

La semana pasada, surgió un informe del juez Sir Brian Leveson, quien recomendó que los delitos clasificados como "de cualquier tipo" fueran evaluados por un juez y dos magistrados. Sin embargo, Lammy parece ir más allá, sugiriendo que estos casos sean tratados exclusivamente por un juez. Este enfoque ha generado un debate intenso dentro del gobierno y la sociedad.

Respuesta a la Crítica

Recientemente, Lammy enfrentó críticas por un documento que proponía abolir los juicios por jurado en todos los casos, salvo en aquellos que involucran a presuntos violadores y asesinos. Aunque la reacción negativa ha llevado a una reconsideración de su enfoque, él defiende que el sistema de jurado sigue siendo un pilar fundamental de la justicia británica.

“No implementaré la eliminación completa de los juicios por jurado, ya que es esencial para nuestro sistema de justicia”, expresó Lammy en declaraciones a los medios.

Recapitulando el Contexto

Esta discusión se enmarca en el contexto de la magna carta, con Lammy enfatizando que las reformas no son un ataque a la tradición, sino un medio para abordar el fallo del sistema judicial actual. Según él, el retraso en los juicios se traduce en una negación de justicia, un concepto central en la Carta Magna.

La Agenda del Día

9:30 am : Keir Starmer preside el gabinete.

: Keir Starmer preside el gabinete. 10 am : Publicación de las últimas proyecciones económicas por la OECD.

: Publicación de las últimas proyecciones económicas por la OECD. 10 am: Lammy presenta su declaración en el Parlamento sobre el futuro de los juicios por jurado.

Con la atención del país volcada hacia este crucial debate, las decisiones que se tomen podrían redefinir el futuro del sistema judicial británico.