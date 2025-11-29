Obstáculos en política cambiaria e impositiva afectan la competitividad del sector

El panorama agrícola de Argentina se encuentra marcado por decisiones políticas que afectan directamente a los productores. La reciente implementación del sistema de bandas en el tipo de cambio busca frenar la depreciación del dólar, pero plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de los cultivos.

La competitividad agrícola en Argentina se sustenta en dos ejes fundamentales: la política cambiaria y las retenciones a las exportaciones. En medio de un contexto inflacionario, los productores se ven obligados a vender más volumen de soja y maíz para mantener su margen de ganancia.

El Desafío de la Competitividad para los Productores

La competitividad no es un concepto nuevo para el sector agropecuario. Los productores han estado perfeccionando prácticas como la mejora genética, el uso racional de insumos y técnicas de cultivo innovadoras durante años. Sin embargo, el incremento constante de los costos debido a la inflación complica su tarea.

El área cultivada de girasol ha crecido en 820.000 hectáreas en dos años.

Impacto de las Retenciones en el Cultivo de Girasol

Analizando el caso del girasol, este cultivo ha experimentado un aumento significativo en su área de siembra, alcanzando un récord de 2,67 millones de hectáreas para el ciclo 2025/26, con una producción proyectada de 5,5 millones de toneladas. En contraste, la superficie destinada a la soja se espera que disminuya en 500.000 hectáreas. Este giro se debe a las diferencias en las retenciones: mientras que el aceite de girasol lleva una retención del 4%, el aceite de soja enfrenta una carga del 24,5%.

A pesar de una leve disminución en las retenciones al aceite de soja, del 31% al 24,5%, la mejora en la competitividad del cultivo de soja ha sido mínima. Lo cierto es que, según estimaciones, la producción de girasol podría aumentar en 800.000 toneladas, llevando la molienda a un total de 4,5 millones de toneladas, y estableciendo un récord de 1,18 millones de toneladas en exportaciones de aceite de girasol en el periodo enero-octubre de 2025. Esto ha permitido a Argentina posicionarse como el tercer exportador mundial de este producto, solo detrás de Rusia y Ucrania.

El Mercado del Maíz: Un Futuro Promisorio

En cuanto al maíz, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ha reportado una recuperación significativa para la campaña 2025/26. El área sembrada alcanzaría los 7,8 millones de hectáreas, lo que implica un aumento del 9,6% en comparación con la campaña pasada. Esta tendencia se refleja en una reducción en la superficie destinada a la soja, acentuando aún más el impacto de las retenciones: el maíz tributa un 9,5%, mientras que el poroto de soja enfrenta un 26% y el aceite y harina un 24,5%.

Conclusiones sobre la Competitividad del Cultivo de Soja

Es evidente que las altas retenciones afectan gravemente la competitividad de la soja. Con niveles de retenciones al aceite seis veces superiores a los del girasol y casi tres veces más que las del maíz, resulta insostenible que se le exija a los productores mejorar su competitividad bajo estas condiciones. Es urgente considerar la eliminación total de las retenciones para todos los cultivos.