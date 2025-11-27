Ocho esquiadores rescatados con vida tras avalancha en el glaciar Stubai de Austria

Un grupo de esquiadores se vio en apuros en la Glacier Stubai, pero gracias a una rápida operación de rescate, todos fueron encontrados con vida.

Un emocionante incidente tuvo lugar en los Alpes de Tirol cuando ocho esquiadores fueron rescatados tras quedarse atrapados por una avalancha en la Glacier Stubai. El suceso ocurrió el pasado jueves, cuando el grupo, conformado por cinco hombres y tres mujeres de diversas nacionalidades, esquió fuera de las pistas habilitadas.

La Respuesta Rápida de Rescate

La operación de rescate fue masiva, involucrando a más de 250 personas, incluidos equipos de rescate de montaña, perros adiestrados en la búsqueda de avalanchas y helicópteros. Gracias a sus esfuerzos coordinados, los ocho esquiadores fueron localizados a tiempo, aunque cuatro de ellos sufrieron heridas leves y dos fueron trasladados en helicóptero a un centro médico.

Detalles del Suceso

La avalancha se produjo en el paso Daunscharte, conocido por ser una zona peligrosa fuera de los recorridos protegidos. La causa del deslizamiento se atribuyó a la travesía de una pendiente con una acumulación significativa de nieve. Algunos de los esquiadores llevaban airbags, un dispositivo que puede reducir el riesgo de quedar enterrado en caso de avalancha.

Las autoridades locales han reiterado la importancia de seguir las indicaciones de seguridad al practicar deportes extremos, especialmente en áreas de alto riesgo como la experimented.