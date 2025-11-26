Octubre marca un récord histórico en importaciones

Octubre marcó un hito en las importaciones en Argentina, donde las compras digitales al exterior superaron todas las expectativas gracias a aranceles bajos y un tipo de cambio favorable.

Las importaciones digitales han alcanzado un nuevo récord, y octubre se posiciona como el mes con más productos terminados ingresando al país desde que se llevan registros. Más de 4.000 paquetes llegaron, destacando a plataformas como Shein, Temu, Aliexpress y Amazon.

Según información del INDEC, las importaciones del mes alcanzaron los u$s1.194 millones, lo que representa un crecimiento del 48,8% en comparación con el año anterior.

La diversidad de productos es notable, incluyendo alimentos como carnes y lácteos, además de bebidas, artículos de higiene, moda, tecnología y accesorios diversos. Incluso, se registraron envíos de juguetes, muebles, libros, medicamentos, y hasta barcos y aviones.

Factores que Impulsan el Crecimiento

Este aumento en la actividad de importaciones se ve respaldado por aranceles más bajos y un tipo de cambio que se mantiene por debajo de los $1.400. Entre enero y octubre de este año, las compras totales del exterior sumaron u$s64.600 millones, de los cuales u$s9.500 millones corresponden a bienes finales, según reporta Noticias Argentinas.

Servicios de Courier y Compras Digitales

El segmento que más creció fue el de envíos mediante courier y plataformas digitales, con un incremento del 237%. A esto le siguen los vehículos, con un aumento del 115%, y los bienes de consumo general que han crecido un 62%.

Confianza del Consumidor y Nuevas Tendencias

El Gobierno atribuye este crecimiento a la mejora en la confianza del consumidor, que según la Universidad Torcuato Di Tella, creció un 8,8% en noviembre. Sin embargo, expertos advierten que este fenómeno es una transformación en los hábitos de compra: lo que antes se adquiría viajando a países cercanos, ahora se gestiona desde un dispositivo móvil, disfrutando de entregas rápidas y precios competitivos.