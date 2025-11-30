Ofertas de Cargos y Fondos: La Oposición vs. La Cámpora

El gobernador Axel Kicillof se enfrenta a un reto crucial en su gestión: lograr la autorización para un endeudamiento de más de 3.000 millones de dólares antes de que asuman nuevos legisladores. Este movimiento es fundamental para la estabilidad económica de la provincia y su capacidad de afrontar proyectos clave en los próximos dos años.

Las Negociaciones al Límite

Con el recambio parlamentario a la vista, Kicillof intensifica sus esfuerzos para conseguir los votos necesarios en ambas Cámaras de la Legislatura bonaerense. Sus colaboradores describen el proceso como un complicado juego de Tetris, donde cada pieza debe encajar perfectamente. “Es como tocar un lado y que el resto se mueva”, reveló un dirigente involucrado en las negociaciones. Diversos sectores de la oposición y del propio oficialismo presentan múltiples fragmentaciones que complican aún más la situación.

Retos y Oportunidades en la Cámara

A pesar de que todos los sectores del peronismo lograron unirse, las tensiones internas son palpables. En la sesión previa que resultó fallida, los enviados de Kicillof, como el intendente Mariano Cascallares y el ministro Gabriel Katopodis, tuvieron que lidiar con la resistencia de La Cámpora y el massismo. Este último, liderado por figuras clave en la negociación, está buscando un consenso que favorezca a todos.

Beneficios del Endeudamiento

El proyecto de endeudamiento no es solo una cifra; representa una inyección de recursos que, según Kicillof, es esencial para financiar obras de infraestructura, como las necesarias para mitigar los desbordes de arroyos que afectan a varias localidades. “El 8% de lo solicitado irá destinado a municipios”, afirmaron desde la Gobernación, reflejando la intención de que los beneficios se distribuyan equitativamente.

Nuevos Desafíos en la Legislatura

El oficialismo ya logró aprobar el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva, pero el camino hacia el endeudamiento es más complicado. Se espera que nuevas sesiones extraordinarias se realicen en los próximos días, y Kicillof sabe que, tras el recambio legislativo, la tarea será aún más difícil.

Perspectivas y Consecuencias

La posibilidad de no obtener los dos tercios necesarios para el endeudamiento podría tener serias repercusiones. Fuentes cercanas al gobernador advierten que esto podría hacer que la gestión se complique enormemente, afectando no solo a la provincia, sino también a los 135 municipios que dependen de una gestión fluida. “Cumplir con el Presupuesto sería imposible si no logramos este financiamiento”, alertaron.

Una Partida Incierta

Mientras el reloj avanza y la presión aumenta, Kicillof y su equipo trabajan intensamente para asegurar la aprobación necesaria. Las negociaciones son complejas, pero fundamentales para el futuro de la provincia de Buenos Aires.