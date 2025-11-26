Ofertas Imperdibles en Vuelos: Argentina y el Mundo Te Esperan

¡Aprovecha el Black Friday 2025! Descuentos exclusivos en vuelos y paquetes turísticos

Este viernes 28 de noviembre, el Black Friday se transforma en una gran oportunidad para quienes desean viajar a precios accesibles. Aerolíneas y agencias ofrecen ofertas irresistibles que no querrás perderte.

Vuelos con descuentos que te harán soñar

El Black Friday 2025 no solo se trata de precios bajos, sino de brindar opciones accesibles a los viajeros. Las principales aerolíneas y plataformas de turismo en Argentina han lanzado promociones únicas que incluyen financiamiento en hasta 9 cuotas sin interés, ideal para quienes buscan disfrutar de unas vacaciones sin complicaciones.

JetSMART: Escapadas al alcance de todos

Uno de los protagonistas de este evento es JetSMART, que ofrece vuelos nacionales con la opción de pagos en cuotas. Gracias a esto, destinos como Córdoba, Mendoza, Bariloche o Iguazú están más cerca que nunca.

Ofertas irresistibles en destinos internacionales

Los descuentos no se limitan solo a vuelos internos; también hay oportunidades increíbles para viajar al extranjero. Iberia ha lanzado tarifas promocionales que incluyen pasajes de Buenos Aires a Madrid desde $1.811.300 y a Barcelona desde $1.929.000, vigentes hasta el 30 de noviembre.

Organiza tu viaje a Europa con tiempo

Estos precios aplican para vuelos programados entre el 12 de enero y el 31 de mayo de 2026, brindando la oportunidad de planificar tus escapadas europeas con anticipación. Además, los miembros del programa Iberia Club podrán disfrutar de descuentos adicionales de hasta el 60% al utilizar Avios.

Paquetes turísticos con descuentos significativos

En el ámbito local, Despegar ofrece tarifas especiales para una variedad de destinos, conectando vuelos y alojamientos con rebajas notables. Por ejemplo, vuelos de ida y vuelta desde Buenos Aires a Miami por $1.863.004 y a Cancún a partir de $1.376.088.

Escapadas imperdibles dentro y fuera de Argentina

La oferta no termina ahí; también hay vuelos a destinos como Nueva York desde $2.626.284 y a Madrid desde $2.047.624. La región también está bien cubierta, con pasajes a Río de Janeiro por $542.073 y a Punta del Este por $424.604.

Las agencias de turismo se suman a la fiesta de descuentos

Las agencias de turismo locales también ofrecerán paquetes que combinan vuelos y estancias en hotel, con importantes reducciones en precios, especialmente para destinos en Brasil, Chile y Uruguay. Además, cadenas hoteleras internacionales están aplicando descuentos por reservas anticipadas.

El impacto del Black Friday en el sector turismo

El Black Friday, que se originó como una jornada de descuentos en Estados Unidos, se ha afianzado en Argentina como un evento comercial destacado. En el ámbito turístico, se ha convertido en la oportunidad ideal para que millones de argentinos accedan a viajes que, sin estas promociones, serían considerablemente más costosos.