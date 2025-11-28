Ofertas Imperdibles para Comprar en el Extranjero

¡Ofertas Impactantes en Tiendamia por Black Friday! Descuentos de Hasta el 80%

Tiendamia, el líder en compras internacionales, lanza una promoción excepcional por Black Friday 2025, ofreciendo descuentos de hasta el 80% en una amplia variedad de productos.

Tiendamia, el marketplace que permite la compra directa de productos de Amazon, eBay y vendedores autorizados de EE.UU. y China, está intensificando sus descuentos por el Black Friday 2025, alineándose con las ofertas de sus homólogos en América del Norte.

Descuentos que No Te Puedes Perder

Los descuentos aplicados estarán en línea con los precios reales de EE.UU., alcanzando hasta un 80%, junto a beneficios adicionales como cupones y ofertas limitadas.

Este evento comercial, que marca el inicio de la temporada de compras navideñas, ha tenido una notable expansión gracias a las compras online, permitiendo a los consumidores argentinos acceder a promociones durante toda la semana de Black Friday.

Santiago García Milán, Country Manager de Tiendamia en Argentina y Perú, mencionó: «Queremos maximizar el ahorro de nuestros clientes durante estos días que se suman a los ya existentes en productos difíciles de conseguir en el país o más costosos.»

Tiendamia presenta promociones en diversos rubros.

Electrónica, Moda y Más: Lo Mejor para Comprar Desde el Extranjero

Los argentinos podrán acceder a un catálogo inmenso que incluye productos de Amazon, eBay y más, asegurando una experiencia de compra segura, ya que Tiendamia cumple con las normativas aduaneras del país.

Además, se pueden realizar pagos en pesos o dólares, utilizando múltiples medios como tarjetas, Mercado Pago, MODO, PayPal, PREX, o en efectivo.

Grandes Ofertas en Tecnología

Desde tecnologías hasta artículos del hogar, los clientes pueden esperar descuentos significativos. Entre las opciones más destacadas:

– AirPods Max con un 22% de descuento

– Aspiradora Dyson V9 al 55% OFF

– Meta Quest 3S al 16% de descuento

– PlayStation 5 con un 18% de descuento.

Alternativas Adicionales: Grabr

Quienes busquen otras opciones pueden utilizar Grabr, una app que conecta compradores en Argentina con viajeros internacionales, ofreciendo descuentos de hasta el 70% en grandes cadenas como Amazon y Walmart.

Grabr permite a los usuarios gestionar sus compras desde la app, asegurando transacciones seguras y sin intercambio físico de dinero. El sistema protege al comprador hasta que el producto es recibido, ofreciendo tranquilidad en cada transacción.

Con el aumento de interés por el Black Friday, especialmente tras el lanzamiento de GrabrFi, los consumidores estarán más que listos para aprovechar esta temporada de descuentos.