Ofrecen millonaria recompensa por pistas sobre la yaguareté Acaí

La Administración de Parques Nacionales ha lanzado una oferta de $250 millones para quienes proporcionen información sobre Acaí, el yaguareté que desapareció hace más de un mes en el Parque Nacional El Impenetrable, Chaco.

Acaí, el Yaguareté que Faltaba

Acaí, una hembra de yaguareté de dos años y ocho meses, fue liberada recientemente como parte de un programa de reintroducción. Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Rewilding Argentina y la APN, busca restaurar la población del felino más grande de Sudamérica, que hoy en día no supera los 300 ejemplares en el país.

El Enigma de su Desaparición

La situación se tornó crítica tras la pérdida de la señal de monitoreo de Acaí, lo que llevó a activar una investigación judicial. La APN ha solicitado la colaboración de comunidades locales, puesteros, brigadistas y visitantes, especialmente en las áreas remotas del Chaco. Las búsquedas, que incluyen drones y patrullas, no han logrado dar con su paradero hasta el momento.

Un Hábitat en Peligro

El Parque Nacional El Impenetrable es una de las últimas reservas viables para esta especie, que ha sido declarada Monumento Natural Nacional. La desaparición de Acaí podría afectar gravemente los esfuerzos de conservación y pone en alerta a todos los involucrados, ya que se tendrán que fortalecer las medidas de protección contra amenazas históricas como la caza furtiva.

Un Esfuerzo Conjunto

Las autoridades, junto con la Fundación Rewilding Argentina y la Justicia Federal, están trabajando coordinadamente para resolver este caso y consolidar la protección del hábitat del yaguareté. «La meta es doble: esclarecer lo ocurrido y asegurar que el yaguareté pueda vivir libre y seguro en su territorio natural», afirmaron los expertos involucrados en el proyecto.