ONG advierten sobre drásticos recortes en salud en el presupuesto 2026

El 1° de diciembre marca un nuevo Día Mundial del Sida, una fecha que debería servir como llamado a la acción para mejorar el acceso a tratamientos y medidas preventivas. Sin embargo, los recientes análisis del presupuesto nacional para 2026 alertan sobre un futuro incierto en la lucha contra esta enfermedad en Argentina.

Un Presupuesto Preocupante para la Salud Pública

La Fundación Huésped, reconocida por su trabajo en la asistencia a personas con VIH/sida, ha revelado un análisis que plantea serias preocupaciones sobre el enfoque del próximo presupuesto. Dicha proyección parece trasladar el foco de atención a un modelo que prioriza la continuación de tratamientos actuales, dejando de lado la prevención y el diagnóstico temprano en un contexto alarmante.

Implicaciones de las Decisiones Gubernamentales

Omitir estrategias de prevención como PrEP y PEP en el presupuesto 2026 podría resultar en un aumento significativo de nuevas infecciones y diagnósticos tardíos, que hoy en día afectan al 45% de los nuevos casos de VIH en el país.

El Impacto de la Falta de Prevención

Las técnicas PrEP y PEP, herramientas esenciales para prevenir contagios, son ignoradas en el nuevo presupuesto. En 2023, 8,744 personas recibieron PrEP y 4,867 PEP, cifras que se eliminarán en 2025 y 2026, subestimando su importancia en la estrategia nacional de salud.

Estadísticas Alarmantes de Tratamientos y Recursos

A pesar de un leve incremento en la cantidad de tratamientos antirretrovirales mencionados para 2026, la realidad actual muestra que más de 5,000 personas nuevas necesitarán acceso a estos medicamentos. Además, la provisión de preservativos se ha visto seriamente afectada, con proyecciones que no logran compensar el déficit del año anterior.

Campañas de Concientización Innovadoras

En el marco de este Día Mundial del Sida, se lanza una original campaña llamada RockVagón, que busca generar conciencia sobre la importancia del uso del preservativo. Esta iniciativa, en colaboración con la Asociación Civil Alfonso Farías, convertirá un subte de Buenos Aires en un escenario musical mientras se realizan testeos rápidos de VIH a los usuarios.

Un Enfoque Colaborativo para la Prevención

Desde las 11:30 de mañana, las estaciones de subte serán el escenario de un recital donde importantes bandas locales aportarán su música para resaltar la necesidad de la prevención. Además, profesionales de la UBA estarán presentes para ofrecer pruebas rápidas de VIH, fomentando así un diagnóstico temprano.

Hechos Clave sobre el VIH/Sida

Es crucial recordar que más del 95% de los casos de VIH y otras infecciones de transmisión sexual en centros urbanos son consecuencia de la falta de uso del preservativo. La concienciación masiva y la educación son vitales para revertir la tendencia de contagio, que ha visto un aumento notable en casos de sífilis, duplicándose en dos años.