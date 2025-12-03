OpenAI Restricta el Acceso Gratuito por Sobrecarga de Uso

Para optimizar el rendimiento y garantizar un acceso amplio, OpenAI ha decidido limitar la creación gratuita de videos en su innovadora plataforma Sora 2.

OpenAI, líder en inteligencia artificial, anunció una nueva restricción en su herramienta Sora 2, que permitirá a los usuarios gratuitos generar únicamente hasta seis videos diariamente. Esta medida surge con el fin de evitar la saturación del sistema, asegurando así un servicio más eficiente y accesible para todos.

Sora 2 se presenta como la última evolución de la plataforma de AI de OpenAI, enfocada en crear videos realistas a partir de texto. Entre sus capacidades se incluyen la generación de entornos complejos, efectos de sonido y diálogos sincronizados, así como la recreación de escenas dinámicas, incluyendo deportes y acciones cinematográficas.

El Razonamiento Detrás de la Limitación

Según Bill Peebles, director de Sora, esta limitación es una respuesta a la alta demanda y a la considerable carga computacional necesaria para renderizar videos. En sus declaraciones, mencionó que sus GPUs «se están derritiendo» debido a la actividad intensa, y que se busca mantener la disponibilidad del servicio para un mayor número de usuarios.

Opción de Compra para Usuarios Activos

Para aquellos que deseen crear más videos, OpenAI ofrece la posibilidad de adquirir «gens» adicionales. Sin embargo, no se ha aclarado si este límite de seis videos gratuitos será permanente o si podría cambiar en el futuro.

Esta decisión de OpenAI se produce en un contexto donde otras empresas también ajustan sus accesos gratuitos, como es el caso de Google, que ha reducido el número de imágenes generadas gratuitamente con su modelo Nano Banana Pro para asegurar la estabilidad del sistema.

Impacto en Usuarios y Suscriptores

Los usuarios gratuitos de Sora 2 ahora se enfrentarán a un límite diário de seis videos, mientras que aquellos que estén suscritos a los planes de pago podrán seguir creando sin cambios en sus límites actuales. Esta estrategia parece apuntar a fomentar la migración a planes de pago ante la creciente demanda de servicios.

Además, los creadores de contenido intensivos tendrán la opción de comprar créditos adicionales para satisfacer sus necesidades de producción más altas.