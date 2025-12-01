Operativo en Canning: Allanan 32 propiedades por evasión fiscal y posible lavado de dinero

En un contundente operativo, la Justicia Federal de Lomas de Zamora llevó a cabo 32 allanamientos en Canning, resultando en la detención de nueve individuos ligados a empresas acusadas de evasión impositiva y otras irregularidades.

Detalles del Operativo Judicial

Los allanamientos, realizados de manera simultánea, se centraron en empresas como Vetra S.A., el corralón “Casa Armando”, Vermateriales S.R.L., la estación de servicio Combustibles Canning YPF, y el emprendimiento “Don Armando Club de Campo”.

Las Empresas y sus Prácticas Ilegales

Estas compañías, relacionadas principalmente con la construcción y servicios, están en la mira de la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) por un esquema sistemático de evasión impositiva que se extendió desde 2017 hasta 2022. Durante el operativo se secuestraron 30 vehículos, documentación contable, discos duros, teléfonos, y contratos de fideicomisos inmobiliarios.

Metodología de Evasión

Según las autoridades, las empresas incurrieron en serias irregularidades, como:

Omisión de declaraciones de ventas reales

Presentación de declaraciones juradas incompletas

Uso de facturación apócrifa para inflar gastos y generar créditos fiscales falsos

Registro de períodos con el incumplimiento de IVA y Ganancias

Impacto Fiscal y Legal

Las maniobras detectadas habrían causado una evasión millonaria, superando los límites establecidos para calificar como evasión agravada. Además, el informe de ARCA revela intentos por parte de las empresas de cambiar su domicilio fiscal a direcciones inexistentes y designar a directores como “prestanombres” para eludir controles.

Medidas Preventivas y Futuras Acciones

Como parte del operativo, se ordenó la clausura temporal de “Casa Armando”, la estación de servicio y el “Don Armando Club de Campo” para prevenir la continuidad de actividades ilícitas. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, que proseguirá con el análisis del material recuperado y determinará nuevas acciones en el proceso judicial.