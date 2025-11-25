Oscar Aguad: «Presti debería retirarse antes de asumir el cargo»

El exministro de Defensa, Oscar Aguad, ha levantado una importante bandera ante la designación del teniente general Carlos Presti como nuevo ministro. Aguad sugiere que Presti debería retirarse del servicio activo antes de asumir el cargo.

Durante una reciente entrevista, Oscar Aguad expresó su inquietud respecto a la elección de un militar en actividad para el cargo de ministro de Defensa. Según su análisis, esta decisión podría ser contraria a la ley que regula la dinámica entre las Fuerzas Armadas y la política.

La Inquietud de Aguad ante una Designación Militar

Aguad puntualizó que, aunque la designación de ministros es prerrogativa del presidente, la presencia de un militar activo en el gabinete genera ciertos cuestionamientos. “Esto me hace ruido, ya que la ley de Defensa prohíbe que los militares se involucren en la política”, comentó durante su intervención en Mitre Córdoba.

Aguad añadió que desempeñar el rol de ministro implica una adhesión política que, por ley, debería estar reservada para civiles. “Por lo tanto, pienso que sería prudente que Presti pase a retiro antes de asumir”, enfatizó.

La Propuesta de una «Purga» Ordenada

Al ser indagado sobre el posible retiro de otros altos mandos, Aguad respondió afirmativamente. “Seguramente habrá un número significativo de militares en esta situación. Presti es relativamente joven para su rango, y durante mi gestión como Ministro de Defensa, él era coronel; es evidente que dentro de las Fuerzas Armadas hay una estructura de edades establecida”, explicó.

No obstante, Aguad matizó que si Presti opta por el retiro, esto no implicaría una purga de oficiales de mayor antigüedad, dado su rango y la juventud del designado.

¿Cuál es el Objetivo de esta Elección?

Aguad planteó una pregunta central: “¿Cuál es la intención detrás de nombrar a un militar activo al frente del Ministerio de Defensa?”. Aunque reconoció la audacia del presidente en sus decisiones, subrayó la importancia de tratar con delicadeza el tema de las Fuerzas Armadas en Argentina. “Presti podría demostrar ser un gran ministro, pero reitero que debería estar en retiro antes de asumir”, concluyó.