Pablo Das Neves: “Probable superávit del 1.6% para el Gobierno”

El superávit fiscal alcanzado en octubre por el Gobierno argentino marca un hito en su estrategia económica, aunque el camino por delante presenta desafíos notables.

En una reciente entrevista con Canal E, el economista Pablo Das Neves analizó los logros y retos del Gobierno en el ámbito fiscal. Según Das Neves, la viabilidad de la estrategia gubernamental depende en gran medida de la capacidad para controlar el gasto y mantener una estabilidad en el tipo de cambio.

Logros del Superávit Fiscal

El Gobierno se mostró complacido al informar un superávit fiscal del 1,4% del PIB en octubre, acercándose así a la meta anual establecida con el FMI. Das Neves subrayó el compromiso de la administración con la disciplina presupuestaria, afirmando que el superávit es uno de los pilares fundamentales que no se abandonarán.

Disciplina Presupuestaria Clave

El economista destacó que el cierre de octubre sin emisión de dinero y con un control en la expansión del gasto son factores que facilitaron este resultado positivo. La meta autoimpuesta para el fin del año es un superávit del 1,6%, superando el 1,3% requerido por el FMI. Sin embargo, advierte que los dos últimos meses del año son críticos debido a pagos como el aguinaldo.

Desafíos por Delante: Sostenibilidad del Superávit

Das Neves identificó la necesidad de sostener el superávit sin depender de ingresos extraordinarios, lo que implica realizar más ajustes. La reducción del personal del Estado es un paso positivo, pero la sostenibilidad a largo plazo requerirá mantener señales claras para los mercados.

Perspectivas de Financiamiento

Uno de los próximos desafíos es la concentración de vencimientos de bonos soberanos el 9 de enero, un momento crítico para el financiamiento. No obstante, el economista observó una mejora en las perspectivas tras las elecciones, con una reducción significativa del riesgo país, que pasó de 1.200-1.300 puntos a cerca de 600. Esto sugiere que Argentina podría tener margen para reducir aún más sus costos de financiamiento.

Reactivación Económica y el Sector PyME

Respecto a la actividad económica, Das Neves señaló que la economía opera “a dos velocidades”. Mientras sectores como la energía y la minería muestran un crecimiento robusto, el consumo y la construcción siguen en declive, afectando especialmente a las PyMEs.

Enfoque en Reformas Esenciales

Las reformas laboral y tributaria pueden proporcionar un impulso necesario, pero Das Neves enfatiza que el tipo de cambio será determinante para la competitividad de los exportadores. La situación actual de ingresos en dólares estables y altos costos internos limita la actividad de muchas industrias. El economista prevé que una eventual corrección cambiaria podría desencadenar un “círculo virtuoso” hacia el año 2026.