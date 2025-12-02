Pablo Das Neves: ‘Sin el apoyo del Tesoro de EE. UU., la economía estaría en crisis’

El economista Pablo Das Neves revela cómo las restricciones cambiarias impactan negativamente en la inversión extranjera y proponen una urgente revisión de la política económica.

La Restricción en la Libre Circulación de Capitales

En una reciente entrevista con Canal E, Pablo Das Neves analizó el estado actual del cepo cambiario en Argentina. Según el economista, “no hay cepo para personas físicas, pero sí para personas jurídicas”, lo que crea un escenario desfavorable para las empresas extranjeras. Las dificultades para girar utilidades a las casas matrices limitan el atractivo del país para nuevas inversiones.

Un Problema de Fondos y Confianza

Das Neves explicó que la restricción se fundamenta en la crisis de reservas del Banco Central y en las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, esta intervención provoca efectos negativos: “Si una empresa no puede obtener rendimientos de su inversión, se desmotiva a invertir”, advirtió el economista.

Historias de Crisis: Antecedentes que Preocupan

El economista recordó que situaciones similares han ocurrido en otras economías emergentes. Hizo hincapié en la crisis de la lira turca durante la presidencia de Mauricio Macri, que resultó en una significativa fuga de capitales, aumentando la presión sobre el sistema financiero local.

Las Reservas y el Futuro del Cepo

La falta de acumulación de reservas es otro desafío. “El gobierno no logra cumplir con sus metas de reservas”, comentó Das Neves, lo que complica la posibilidad de levantar el cepo cambiario para empresas en el corto plazo. Este impasse frena el flujo de inversiones necesarias para el crecimiento sostenible.

Un Dólar Manipulado: ¿La Solución?

Sobre el tipo de cambio, Das Neves sostuvo que “las bandas cambiarias no reflejan el valor real del dólar”, lo que obliga a intervenciones constantes del gobierno. La estabilidad cambiaria actual depende en gran parte del apoyo externo, destacando que “sin la asistencia del Tesoro de Estados Unidos, la situación económica sería significativamente más crítica”.

La Necesidad de un Presupuesto Aprobado

El economista enfatizó la importancia de contar con un presupuesto aprobado por el Congreso, señalando que este debe funcionar como un ancla para las expectativas económicas. La transparencia en la planificación financiera es fundamental para restaurar la confianza en los mercados.

¿Un Cambio Inminente en la Política Cambiaria?

Finalmente, concluyó que es urgente replantear el esquema cambiario. “Este dólar artificialmente bajo impide acumular reservas y dificulta la posibilidad de liberar el cepo para las empresas”, apuntó, sugiriendo la necesidad de una política cambiaria más en consonancia con el mercado. La revisión de estas políticas podría ser clave para atraer la inversión que Argentina tanto necesita.