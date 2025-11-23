Países del D-8 Lanzan Centro de Excelencia Mediática y Nueva Red de Difusión

El D-8 Media Forum: Un Paso Hacia la Colaboración Informativa Global

En un marco de fortalecimiento de la cooperación internacional, el primer D-8 Media Forum se llevó a cabo en Bakú, destacando la reciente integración de Azerbaiyán a esta organización.

El D-8: Una Nueva Era de Colaboración

El D-8 Media Forum concluyó el pasado viernes en Bakú, como parte de la celebración de la D-8 Week en Azerbaiyán. Esta organización, que engloba a naciones en desarrollo de mayoría musulmana, busca proporcionar una plataforma para discutir temas económicos globales. Desde marzo de 2025, Azerbaiyán se ha sumado como miembro pleno, reforzando así la asociación con las naciones de D-8, que incluyen a Bangladés, Egipto, Indonesia, Irán, Malasia, Nigeria, Pakistán y Turquía.

Centrando la Atención en la Verdad

El foro ha propuesto la creación de un Centro de Excelencia en Medios, destinado a desarrollar estrategias para combatir la desinformación. Asistieron alrededor de 150 delegados, incluidos 71 representantes extranjeros de los estados miembros y de la Secretaría del D-8.

Durante el evento, el presidente Ilham Aliyev elogió la importancia de una colaboración confiable entre las instituciones de medios de los países miembros, destacando la necesidad de un espacio informativo justo e imparcial. Este encuentro marca un hito significativo en la agenda comunicacional de Azerbaiyán desde su incorporación a la organización.

Propuestas Innovadoras para el Futuro

El Secretario General del D-8, Isiaka Abdulqadir Imam, subrayó que el nuevo Centro de Excelencia en Medios potenciará la voz colectiva de los estados miembros en el panorama informativo global. También se planteó la idea de establecer una Asociación de Radiodifusión para facilitar el intercambio de programas y noticias, promoviendo así la comprensión cultural entre las naciones del D-8.

Desafíos en la Materia Informativa: El Caso de Malasia

En una entrevista exclusiva, Nur-ul Afida Kamaludin, directora general de la Agencia Nacional de Noticias BERNAMA de Malasia, abordó los retos mediáticos que enfrenta su país. Reconoció el auge de la desinformación en las redes sociales y explicó que, ante este desafío, el gobierno ha implementado regulaciones más estrictas, pero aseguró que esto no implica un control de los medios. La creciente amenaza de fraudes, pornografía y acoso cibernético agrava la situación, haciendo necesaria una respuesta coordinada entre los países del D-8.

La organización D-8, que representa a más de mil millones de personas de economías en expansión, celebra su primera expansión desde su creación hace casi tres décadas, con la inclusión de Azerbaiyán, marcando así un nuevo horizonte en la cooperación informativa y económica.