Palaos: El pequeño país afectado por la tensión entre China y EE. UU.

En un rincón del Pacífico, Palaos se ha convertido en el centro de tensiones políticas que trascienden sus aguas cristalinas. Detrás de sus paradisiacas playas, se esconde una lucha diplomática entre potencias que puede definir el futuro de este pequeño archipiélago.

Los ecos de un auge turístico olvidado

El ambiente sobre las aguas turquesas de Palaos, impregnado de sal y fruta del pan, solía resonar con el bullicio de turistas, especialmente chinos, atraídos por sus lagunas y formaciones de piedra caliza. Sin embargo, esta afluencia se ha desvanecido.

Entre 2015 y 2017, el turismo chino representó casi la mitad de las visitas. Pero en 2017, Beijing ordenó a las agencias de viajes cesar las ofertas a Palaos, lo que truncó la principal fuente de ingresos para muchos locales.

“Invertí en nuevos botes, anticipando el aumento de visitantes”, explicó un dueño de negocio de buceo en Koror, lamentando que estos acabaran abandonados en la bahía tras el colapso del turismo.

La Relación Palaos-China: Un Interés Geopolítico

Las autoridades palauanas argumentan que la estrategia detrás de esta caída fue directa: China usó su influencia turística como arma para presionar a Palaos a cortar sus lazos con Taiwán, un país que todavía reconoce como soberano.

Cabe destacar que Palaos es una de las pocas naciones que continúan apoyando a Taiwán en su disputa con China, un desafío a la política exterior de Pekín. Sin embargo, los intereses de Estados Unidos se entrelazan en esta narrativa, ya que consideran estratégica la ubicación de Palaos en la llamada “Segunda Cadena de Islas”.

Una Alianza Histórica

La asociación de Palaos con Estados Unidos, que data de su independencia en 1994, ha ido evolucionando. A través del Pacto de Libre Asociación, Palaos ofrece a EE.UU. acceso militar a cambio de apoyo económico y la libertad de movimiento para sus ciudadanos en el país norteamericano.

El presidente palauano, Surangel Whipps Jr., enfatiza que el país se convierte en un crucial centro para actividades militares, dada su estratégica localización.

La Conexión con Taiwán: Más que un Vínculo Diplomático

La relación de Palaos con Taiwán va más allá de lo diplomático. Desde la independencia, Taiwán ha brindado apoyo en diversas áreas, desde la agricultura hasta la educación, lo cual ha forjado un lazo fuerte y vital para muchos palauanos.

La embajadora de Taiwán en Palaos, Jessica Lee, resalta la solidez de esta conexión, asegurando que los líderes locales la ven como un «amigo de confianza». Sin embargo, el futuro de esta alianza podría peligrar ante la presión de China.

Un Desafío Contemporáneo

La dinámica actual plantea importantes preguntas. Desde 2019, varios aliados de Taiwán han cambiado de bando, rompiendo lazos diplomáticos con Taipei en favor de Pekín. Este fenómeno ha puesto aún más presión sobre Palaos, que se encuentra en un delicado equilibrio.

Las Repercusiones del Cambio Turístico

La caída del turismo no solo afectó la economía de Palaos; también tuvo un impacto ambiental devastador. La rápida llegada de turistas sin regulaciones adecuadas dejó sus marcas: los corales sufrieron severos daños y ecosistemas locales se vieron comprometidos.

“Los corales estaban muertos”, comenta Ann Singeo, directora de la ONG Ebiil, añadiendo que muchos visitantes ignoraban las reglas de conservación.

Las Estrategias de Influencia de China

Pekín ha estado intentando fortalecer sus lazos en Palaos desde varios frentes, no solo a través del turismo. El crimen organizado vinculado a China ha proliferado, beneficiándose de un vacío diplomático que permite ciertas actividades ilícitas, como los casinos ilegales y ciberataques.

Un Futuro Incierto

Mientras la guerra de influencias entre EE.UU. y China se intensifica, la población palauana siente el peso de estas decisiones. Muchos expresan su inquietud sobre el papel de Palaos en este juego geopolítico, deseando que el futuro de su isla no se convierta en una víctima de las ambiciones extranjeras.

“Tememos que nuestra comunidad sea destruida en un conflicto que no hemos elegido”, manifiesta un residente, reflejando la creciente ansiedad local frente a un futuro marcado por tensiones internacionales.