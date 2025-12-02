PAMI asegura 100% de cobertura en medicamentos para jubilados

El PAMI sigue ampliando su programa de cobertura total de medicamentos para jubilados y pensionados. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a tratamientos esenciales y de alto costo a aquellos con dificultades económicas.

Durante diciembre de 2025, el PAMI mantiene su compromiso con los jubilados y pensionados, ofreciendo acceso a medicamentos sin costo a través de dos opciones principales: un vademécum de fármacos esenciales y un subsidio social. Estas alternativas son clave para quienes enfrentan limitaciones económicas y se han vuelto uno de los beneficios más valorados del sistema previsional.

Cobertura Total: Medicamentos Clave en Diciembre 2025

La cobertura se extiende a tres categorías de medicamentos:

A) Medicamentos Esenciales en el Vademécum

Este listado incluye más de 160 fármacos para el tratamiento de patologías comunes en adultos mayores, como hipertensión, diabetes y enfermedades respiratorias. Recentemente, una resolución judicial ha permitido reintroducir una versión anterior de este listado, ampliando así la cobertura de medicamentos.

B) Tratamientos de Alto Costo y Enfermedades Complejas

La cobertura integra medicamentos para enfrentar condiciones severas como cáncer, VIH, hepatitis B y C, así como también hemofilia y enfermedades autoinmunes. Estos tratamientos suelen ser costosos y forman parte de un esquema de provisión especial.

C) Medicamentos Fuera del Vademécum

Los afiliados pueden acceder al 100% de cobertura de estos medicamentos a través del subsidio social, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos económicos o estén en situaciones excepcionales.

Condiciones para Obtener Medicamentos Gratis

Para acceder a esta cobertura total, es esencial cumplir con requisitos socioeconómicos que verifica el organismo. A partir de diciembre de 2025, los criterios son:

• Ingresos netos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos.

• Ingresos totales del hogar inferiores a 3 haberes mínimos en viviendas con un conviviente con Certificado Único de Discapacidad.

• No ser titular de medicina prepaga activa.

• No poseer más de un inmueble.

• No tener embarcaciones o aeronaves de lujo.

• No tener vehículos de menos de diez años, salvo excepciones relacionadas con discapacidad.

• No ser propietario de activos societarios que indiquen una capacidad económica significativa.

Si no se cumplen los primeros dos requisitos, los afiliados aún pueden solicitar cobertura total si sus gastos en medicamentos superan el 15% de sus ingresos, lo que conlleva una evaluación a través de un informe social y documentación médica.

Trámite del Subsidio Social para Acceso Gratuito a Medicamentos

El subsidio social es el mecanismo que permite a PAMI ofrecer el 100% de cobertura a quienes cumplen los criterios económicos. El proceso es completamente online y consta de los siguientes pasos:

1. Ingresar al sitio oficial pami.org.ar.

2. Dirigirse a la sección «Trámites Web».

3. Elegir «Medicamentos sin cargo por subsidio social».

4. Completar el formulario con datos personales, información económica y documentación médica.

5. Enviar la solicitud para su evaluación.

Una vez aprobada la solicitud, el afiliado podrá retirar su medicación sin costo en la farmacia indicada. El subsidio es revisado periódicamente para garantizar que se mantengan las condiciones que justifican la ayuda.