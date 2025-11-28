PAMI: Credenciales Válidas para Atención hasta Diciembre de 2025

En un intento por aclarar los rumores que han causado inquietud entre los afiliados, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) anunció oficialmente las credenciales que seguirán siendo válidas hasta diciembre de 2025. Esta medida busca unificar criterios sobre la documentación necesaria para acceder a servicios médicos y medicamentos con cobertura total.

Recientemente, se han esparcido diversas versiones entre los afiliados sobre la aceptación de tarjetas antiguas y digitales. Ante esta confusión, PAMI ha emitido una comunicación que representa un alivio para miles de jubilados en todo el país.

Credenciales Aceptadas Hasta Diciembre de 2025

PAMI informa que coexistirán distintos tipos de credenciales, todas válidas mientras estén en condiciones adecuadas y con datos actualizados:

1. Credencial Clásica (Plástica, Fondo Celeste)

Esta tarjeta incluye la foto, número de afiliado y datos personales. No requiere renovación y debe presentar un estado legible y sin daños significativos.

2. Credencial Digital

Esta modalidad está disponible en el sitio oficial de PAMI y puede encontrarse en el comprobante digital de afiliación. Su funcionamiento depende de un código QR que debe estar vigente y ser escaneable a través del celular.

3. Nuevas Credenciales

Emitidas recientemente por motivos de actualización de datos o cambio de obra social, estas credenciales acompañan a las versiones anteriores y no reemplazan a las demás.

PAMI enfatiza que no existe un formato obligatorio, por lo que ningún afiliado debe preocuparse por su atención si posee una versión más antigua, siempre que esté en buenas condiciones.

Puntos Clave para Evitar Rechazos

Antes de dirigirse a una consulta médica, se recomienda a los afiliados revisar:

– La coincidencia entre el nombre, DNI y número de afiliado registrados en PAMI.

– Que la tarjeta plástica esté legible y sin daños visibles.

– El correcto funcionamiento del código QR en la versión digital.

– La actualización de información tras un cambio de domicilio o centro médico.

En caso de haber realizado cambios recientes en la afiliación, es aconsejable verificar la vigencia de la credencial en la oficina local o a través del sitio web.

Importancia de Mantener la Credencial Actualizada

Tener la credencial vigente es fundamental para poder validar turnos médicos, retirar medicamentos con cobertura, acceder a especialistas y realizar trámites administrativos. También es necesaria para el suministro de productos de asistencia, como pañales para adultos, y para autorizar prestaciones a domicilio.

Descarga de la Credencial Digital

PAMI recuerda que la credencial digital se puede obtener fácilmente en:

www.pami.org.ar/credencial

Los afiliados pueden generar su comprobante con QR en menos de un minuto.