Panaderos alertan: el Gobierno ahoga a las pymes

En medio de un clima de incertidumbre económica, los panaderos de Merlo enfrentan aumentos astronómicos en sus tarifas de luz, lo que pone en jaque el futuro de este emblemático sector.

Incrementos en Tarifas Eléctricas que Ahogan a las PYMES

Martín Pino, presidente del Centro de Panaderos de Merlo y figura destacada de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), reveló que el sector ha recibido boletas de luz con aumentos de hasta $450.000 respecto al mes anterior. Pino no dudó en calificar esta situación como una forma de «asfixiar a las pymes» desde el Gobierno de Javier Milei.

“Estamos comenzando una semana difícil. Muchos colegas se están quejando de los aumentos en sus facturas. Esto se suma a la escalada de precios en los combustibles, que también impacta significativamente en nuestros costos operativos”, declaró Pino, enérgico respecto a la falta de comunicación por parte del Gobierno.

Impacto en el Consumo y el Cierre de Panaderías

El comunicado de CIPAN destacó que, en los últimos 18 meses, 1.700 panaderías han cerrado sus puertas, lo que representa entre 10.000 y 15.000 empleos perdidos. La caída del consumo es alarmante: en los últimos dos años, el consumo de pan ha disminuido un 55%, mientras que la pastelería ha sufrido una merma del 80%.

Pino enfatizó que el continuo ajuste del poder adquisitivo ha contribuido a esta caída drástica, además de los incrementos en las tarifas de luz y gas, el precio dolarizado de la harina y la eliminación de la ley de alquileres.

Una Desolación en el Panorama Industrial

En una entrevista, Pino fue categórico al afirmar que el Gobierno está llevando a los panaderos a una situación crítica. “No solo se está perjudicando a los panaderos, sino también a carniceros y verduleros, apuntando a que solo queden grandes empresas en pie”, insistió.

“A lo largo de los últimos dos años, lo único que hemos recibido son ajustes que han resultado en la pérdida de fuentes laborales y el cierre de industrias”, añadió, manifestando su preocupación por el futuro del sector.

El “Panazo”: Un Grito de Alerta en Merlo

El mes anterior, la CIPAN organizó un «Panazo» en el centro de Merlo, donde se repartieron 4.000 kilos de pan en solo una hora, en conmemoración del Día Internacional del Pan, que se celebra cada 16 de octubre. Esta acción fue una forma de visibilizar la crítica situación del sector debido a las políticas de ajuste del gobierno nacional.

“Nuestros costos de producción han aumentado también: en las últimas semanas, el precio de la harina subió entre el 12% y el 16%, mientras que la levadura y la materia grasa también registraron incrementos significativos”, concluyó Pino, subrayando la precariedad que enfrenta el negocio de la panadería.