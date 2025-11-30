Paolo Rocca: ‘Más Trump, menos Milei’

La emblemática multinacional Whirlpool sorprende al anunciar el cierre de su moderna planta en Pilar, lo que implica la pérdida de más de 200 empleos directos. Esta decisión, marcada por el impacto de la apertura de importaciones y la caída del consumo, arroja sombras sobre el futuro de la industria nacional.

A finales de 2022, Whirlpool había lanzado una inversión de US$ 52 millones para consolidar una planta que prometía ser la más avanzada del mundo. En aquel entonces, su CEO, Martín Castro, proclamó: “Es el momento de invertir”, proyectando que la empresa se convertiría en el principal exportador de electrodomésticos en Argentina.

Un Cambio Inesperado

Sin embargo, solo tres años después y tras generar 460 empleos directos, la multinacional anunció el cierre de su fábrica, alegando que la apertura indiscriminada de importaciones y la baja generalizada del consumo habían causado la decisión. A partir de ahora, Whirlpool solo ofrecerá servicios de posventa y comercializará productos importados.

Un Impacto Amplio en la Industria

El impacto de esta medida se ha sentido en otras empresas del sector. Por ejemplo, la marca santafesina Essen ha reportado despidos que afectan al 40% de su personal, mientras que Cramaco, que despidió al 90% de su staff, también se dedicará a importaciones. Color Living y Granja Tres Arroyos han tomado la misma senda, despidiendo a sus trabajadores y cerrando fábricas respectivamente.

Crisis Profunda en el Sector Empresarial

La situación es igualmente grave en otras empresas, como Corven, que despidió a cien empleados, o Kimberly-Clark, que cerró su planta de Pilar, afectando a 200 trabajadores. En total, la situación actual ha llevado a un descenso de más de 42.400 puestos de trabajo en el sector industrial en los últimos dos años.

Un informe reciente de la Unión Industrial muestra que la actividad industrial ha caído un 2% interanual, y tanto el comercio como la construcción permanecen en niveles críticos, con 19 mil empresas y 138 mil puestos de trabajo menos que en 2023.

El Consumo como Factor Estrecho

Las ventas en supermercados y otros comercios han disminuido, reflejando una preocupante caída en el consumo debido a la pérdida del poder adquisitivo. Nuevas cifras del Indec revelan un aumento en la morosidad de los créditos personales y tarjetas, lo que agrava aún más la situación.

Un Lamento Silenciado

El malestar entre los industriales ha sido evidente, aunque a menudo expresado en privado. Paolo Rocca, figura representativa del sector, ha comenzado a manifestar el descontento, cuestionando el modelo que prevalece y sugiriendo que la apertura de importaciones debe ser acompañada de reformas que permitan una competencia justa.

Un Futuro Incierto

Con lo ocurrido, la pregunta no es solo sobre la supervivencia de estas empresas, sino también sobre la capacidad del empresariado argentino para adaptarse a un contexto global en constante cambio. La falta de una visión política clara y el instinto de supervivencia individualista son riesgos que podrían agravar aún más la situación si no se plantean alternativas sostenibles que beneficien a la economía nacional.