Papa León XIV visita la Mezquita Azul y rompe la tradición de oración

En un gesto que marca su estilo único, el Papa León XIV visitó la emblemática Mezquita Azul durante su viaje a Turquía, generando un nuevo capítulo en el diálogo interreligioso.

Una Visita Sin Precedentes

El Papa León XIV llevó a cabo una histórica visita a la Mezquita Azul, también conocida como Mezquita del Sultán Ahmed, en Estambul. Durante su tercera jornada de un viaje apostólico a Turquía y Líbano, el Papa busca fortalecer el diálogo entre religiones y conmemorar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea.

Un Gesto Sorprendente

A diferencia de su predecesor, el papa Francisco, quien en 2014 se detuvo para rezar en La Meca, León XIV declinó la invitación del muecín Askin Musa Tunca para ofrecer una oración en el recinto. Al explicar su decisión, afirmó: “Prefiero continuar la visita sin detenerme”. Esta elección ha generado debate, cuestionando si fue una opción planificada o una reacción espontánea.

Respeto y Admiración en el Templo

El Pontífice respetó las tradiciones islámicas al quitarse los zapatos antes de ingresar al templo y dedicó unos 15 minutos a recorrer su interior, acompañado de autoridades locales. Durante la visita, admiró las célebres cerámicas de İznik que adornan la majestuosa estructura otomana.

Interacción Diplomática y Espiritual

En el marco de su viaje, León XIV visitó también la Iglesia Ortodoxa Siria de Mor Ephrem, subrayando la necesaria unidad entre los cristianos. Por la mañana, tuvo encuentros con diversas autoridades políticas y el presidente Recep Tayyip Erdogan, promoviendo el diálogo interreligioso y la paz.

Conexiones Simbólicas

En su primera jornada en Ankara, se reunió con líderes religiosos de diferentes credos, resaltando la importancia del entendimiento mutuo, especialmente en una nación donde los cristianos representan solo el 0,1% de la población. Su compromiso con la convivencia pacífica se hizo evidente durante encuentros con el rabino jefe de la comunidad judía y el patriarca ortodoxo Constantino I.

Un Nuevo Enfoque en la Mezquita Azul

El gesto del Papa León XIV al evitar la oración silenciosa en la Mezquita Azul difiere de la visita de Francisco en 2014, marcando una clara diferencia en su enfoque. Francisco había reavivado el simbolismo interreligioso al rezar dentro del lugar, mientras que León XIV priorizó un recorrido respetuoso sin detenerse a orar.

Una Visita con Identidad Propia

Con esta acción, el Papa León XIV ha establecido un estilo más sobrio y reflexivo, eligiendo una presencia simbólica en lugar de rituales compartidos. En su próxima etapa, partirá hacia el Líbano, completando así su primera gira internacional como pontífice.