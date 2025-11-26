Parlamento Europeo propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años

Proponen Restringir el Uso de Redes Sociales para Menores de 16 Años en Europa

El Parlamento Europeo busca implementar restricciones al acceso de los menores a redes sociales, destacando la preocupación por la salud mental de los niños en la era digital.

La resolución, aprobada por una amplia mayoría, sugiere que los niños menores de 16 años no deberían usar plataformas sociales a menos que sus padres lo autoricen. Aunque no es vinculante, este pronunciamiento aumenta la presión para establecer leyes que protejan a los menores, en medio de crecientes preocupaciones sobre los riesgos de salud mental asociados al uso desmedido de internet.

El Contexto de la Propuesta

El interés por restringir el acceso de los menores a las redes se ha intensificado, impulsando un debate sobre la implementación de medidas de protección en Europa. La Comisión Europea estudia modelos de otros países, incluyendo el ban a las redes sociales para menores de 16 años que Australia aplicará el próximo mes.

Reacciones de Líderes Europeos

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se ha mostrado crítica hacia el diseño de plataformas que pueden fomentar adicciones entre los jóvenes. Durante un discurso, mencionó cómo los algoritmos de estas aplicaciones a menudo explotan la vulnerabilidad infantil. Con el fin de garantizar la protección de los más jóvenes, anunció la creación de un panel de expertos que brindará recomendaciones sobre cómo abordar este desafío.

Propuestas de Protección

La europarlamentaria danesa Christel Schaldemose, autora de la resolución, enfatizó la necesidad de actuar rápidamente. Según su informe, las plataformas digitales deberían desactivar por defecto características adictivas para los usuarios menores, como el desplazamiento infinito y las notificaciones excesivas. Además, se advirtió que uno de cada cuatro jóvenes presenta patrones de uso problemáticos de sus dispositivos, lo cual se asemeja a conductas adictivas.

Desafíos y Controversias

A pesar del apoyo mayoritario a la resolución, algunos eurodiputados han criticado la posible sobreintervención de la UE en decisiones que deberían ser tomadas a nivel nacional. Según Kosma Złotowski, miembro del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, las decisiones sobre el acceso a las redes deben ser manejadas más cerca de las familias y no dictadas desde Bruselas.

El Futuro de la Legislación Digital en Europa

Esta resolución se produjo en un contexto más amplio de regulación digital, donde la UE busca proteger a los usuarios de riesgos en línea, como la desinformación y el ciberacoso. Sin embargo, muchos consideran que aún existen lagunas que deben ser abordadas para garantizar un entorno seguro para los menores. Schaldemose indicó que, a pesar de la necesidad de simplificación de leyes, la protección infantil debe ser una prioridad en la agenda política europea.