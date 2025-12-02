Patricia Bullrich deja su cargo y Alejandra Monteoliva asume como nueva ministra de Seguridad Nacional

Título: Alejandra Monteoliva asume como nueva Ministra de Seguridad Nacional tras la renuncia de Patricia Bullrich

Bajada: La designación de Monteoliva se oficializó mediante un decreto que también agradece a Bullrich por su labor, mientras se prepara para asumir su nuevo rol en el Senado.

Este martes se formalizó la designación de Alejandra Monteoliva como nueva Ministra de Seguridad Nacional, reemplazando a la senadora electa Patricia Bullrich. El anuncio llegó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Detalles del Decreto 851/2025

El decreto, que entró en vigencia inmediatamente, comienza aceptando la renuncia de Bullrich y agradeciendo “los servicios prestados”. Posteriormente, designa a Monteoliva al frente del ministerio.

Cambios en el Ministerio de Seguridad

Además, otro decreto, el número 850/2025, oficializa la renuncia de Monteoliva como secretaria de Seguridad Nacional, nombrando a Martín Ferlauto como su reemplazo.

La renuncia de Bullrich

Pese a su próximo cargo en la Cámara alta, Bullrich presentó su renuncia el domingo, reconociendo a Milei como “la mejor ministra de Seguridad de la historia por lejos”.

“LA MEJOR MINISTRA DE SEGURIDAD DE LA HISTORIA POR LEJOS…!!! Muchas gracias @PatoBullrich …!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO” — Javier Milei

Palabras de agradecimiento y apoyo

Por su parte, Bullrich expresó sugratitud a Milei por la confianza depositada y aseguró que continuará defendiendo los valores desde su nueva bancada en el Senado. Así mismo, le deseó éxitos a Monteoliva en su nueva gestión, confiando en que mantendrá la «doctrina que hoy logró el orden del país».

Un vistazo a la trayectoria de Alejandra Monteoliva

Monteoliva fue ministra de Seguridad de Córdoba y se unió al equipo de Bullrich en 2015. Con una vasta experiencia en el ámbito de la seguridad, también cursó estudios en Colombia y formó parte de la Policía Nacional.

Bullrich concluyó su mensaje instando a Monteoliva a encarar su nuevo cargo con resultados, coraje y honestidad, enfatizando la necesidad de aplicar reglas claras y una firme respuesta contra el delito.