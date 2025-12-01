Patricia Bullrich: La mejor Ministra de Seguridad se despide para asumir en el Senado

La renuncia de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad marca un nuevo capítulo en su carrera política, ya que ahora se prepara para ejercer su función en el Senado, donde promete continuar luchando por los valores que rigen su proyecto.

Patricia Bullrich ha presentado oficialmente su renuncia al cargo de Ministra de Seguridad de la Nación, un paso que la lleva a ocupar una banca en el Senado. La noticia fue recibida con reconocimiento por parte del gobierno, resaltando su legado en el área de seguridad.

Un Legado Reconocido

En un emotivo mensaje, Bullrich agradeció al Presidente Javier Milei por su apoyo durante su gestión al frente de la cartera, que ella misma calificó como «estratégica». Su gestión recibió elogios, y el presidente la describió como «la mejor Ministra de Seguridad de la Historia».

El Mensaje de Bullrich

En su carta de renuncia, Bullrich subrayó que continuará «defendiendo los valores» y promoviendo las reformas necesarias desde su nueva posición en el Senado por La Libertad Avanza. Además, expresó confianza en su sucesora, Alejandra Monteoliva, quien, según ella, seguirá el camino establecido para mantener el orden en el país.

Elogios de Sus Colegas

La salida de Bullrich fue acompañada por mensajes de apoyo de otros miembros del gabinete. Luis Caputo, Ministro de Economía, destacó su dedicación y determinación al afirmar que Bullrich es “la mejor Ministra de Seguridad de la Historia”. Por su parte, Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, resaltó la visión y el coraje de Bullrich como fundamentales en su éxito.

Un Nuevo Comienzo en el Senado

El lunes, Patricia Bullrich se unió a Javier Milei en el acto de ascenso de las Fuerzas Federales, marcando una transición significativa en su trayectoria. Al llegar al Senado, se establece en medio de una tensa dinámica política, particularmente con la vicepresidente Victoria Villarruel.

Un Futuro Prometedor

En su nueva realidad política, Bullrich ya ha comenzado a trabajar, dando la bienvenida a Alejandro Bongiovanni al bloque de Diputados de LLA, quien se une tras su triunfo electoral. Con su experiencia y determinación, promete ser una figura activa y relevante en el desarrollo político del país.