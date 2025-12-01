Patricia Bullrich renuncia como Ministra de Seguridad ante Javier Milei

La exministra Patricia Bullrich ha renunciado oficialmente a su cargo, con fecha efectiva al 1° de diciembre de 2025, marcando un importante cambio en la estructura del gobierno. En su carta, agradeció al presidente Javier Milei y reafirmó su compromiso con la seguridad y el orden en el país.

Un Cambio Esperado en el Gobierno Argentino

Bullrich ha compartido su renuncia a través de sus redes sociales, manifestando agradecimiento por la confianza depositada en ella. Esta decisión se enmarca en un proceso de reorganización política, dado que asumirá su nuevo rol como senadora nacional a partir del 10 de diciembre, tras obtener su banca en las recientes elecciones legislativas.

Misión Cumplida: Seguridad y Orden

En su declaración, Bullrich recordó que el presidente Milei le confirió la tarea de conducir el Ministerio de Seguridad con un mandato claro: proteger a los argentinos y restaurar el orden en las calles. Esta fue su segunda gestión en el cargo, luego de haberlo ocupado anteriormente entre 2015 y 2019, y se convirtió en una figura central en el gabinete actual.

Logros en su Gestión

Durante su tiempo al frente del Ministerio, se implementaron diversas políticas orientadas a fortalecer la seguridad, incluyendo el polémico Protocolo de Orden Público, que ha sido un eje de la gestión del actual gobierno. Bullrich destacó el esfuerzo colectivo de su equipo en cada operativo y decisión, buscando un “recuperar el orden” en el país.

Reconociendo a su Sucesora

Aprovechando su renuncia, Bullrich hizo hincapié en la capacidad de su sucesora, Alejandra Monteoliva, a quien describió como la persona adecuada para continuar con la doctrina que ha prevalecido. Su experiencia en seguridad provincial y nacional será crucial para seguir avanzando en las políticas implementadas.

Una Despedida Con Nota de Optimismo

El anuncio formal se realizó también a través de su cuenta de X, donde Bullrich expresó su gratitud hacia el presidente: “Le presento mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional. Le agradezco profundamente la confianza y el respaldo”.

Con esta salida y la entrada de Monteoliva, el presidente Milei busca mantener la continuidad en un sector clave de su administración, que ha estado bajo intenso escrutinio y expectativas de cambio significativo.