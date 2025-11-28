Patricia Bullrich se involucra en el conflicto entre el Gobierno y la AFA: cita a Maradona, pero le recuerdan una polémica foto

La disputa entre el gobierno argentino y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está tomando un giro inesperado, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzando críticas directas que han revivido viejas tensiones en el ámbito deportivo.

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, se encuentra en el ojo de la tormenta tras la sanción a Juan Sebastián Verón y a los jugadores de Estudiantes de La Plata. En este contexto, Bullrich no dudó en señalar que la situación plantea una elección clara: “¿Estamos con el fútbol o con los negocios”?

El Gesto de Protesta de Estudiantes y la Respuesta Gubernamental

El conflicto se intensificó tras la polémica coronación de Rosario Central como “Campeón de Liga 2025”, lo que generó descontento entre varias hinchadas y directivas. Estudiantes, liderado por Verón, decidió realizar un pasillo en señal de desacuerdo, pero de espaldas al campeón, lo que le valió sanciones del Tribunal de Disciplina de la AFA.

La sanción fue severa: Verón recibirá seis meses de suspensión en toda actividad relacionada con el fútbol, mientras que los jugadores implicados enfrentan dos fechas de castigo. En un mensaje claro hacia sus socios, Estudiantes asegura que está analizando la sanción para defender sus intereses.

Bullrich Inmersa en el Debate

La intervención de Bullrich llega tras su propio análisis de la situación, enfatizando que Verón «está del lado del hincha» mientras que Tapia representa «la casta y la mafia de siempre». Esta crítica ha resonado entre los comentaristas deportivos y aficionados, quienes recuerdan el apoyo que la dirigencia libertaria brindó a Tapia en el pasado.

Un recuerdo del pasado: Bullrich y Tapia en tiempos de colaboración

Las Implicaciones de la Controversia

Más allá de la sanción deportiva, el desencuentro refleja un choque de intereses más amplio. La disputa toca el nervio de la institucionalidad de los clubes y la posibilidad de que se conviertan en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un tema que ha ganado fuerza bajo la administración de Javier Milei.

El apoyo del presidente a Verón no es fortuito, ya que este último se ha mostrado favorable a incorporar capital privado en los clubes, una postura que Milei respalda férreamente.

El Futuro del Fútbol Argentino en Jaque

La historia del «pasillo» de Estudiantes está lejos de ser una mera anécdota. El conflicto revela una ideología enfrentada en el seno del fútbol argentino y muestra cómo el deporte puede entrelazarse con la política. La atención ahora está centrada en cómo evolucionará esta situación y cuáles serán las repercusiones para el futuro de Estudiantes y el fútbol argentino en general.