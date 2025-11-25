Patricia Bullrich se reúne con los radicales en plena disputa por Villaverde y bajo la presión del kirchnerismo

La atmósfera en el Senado de Argentina se torna cada vez más tensa, con el oficialismo apostando a consolidar su posición y el peronismo lidiando con sus propios conflictos internos. Este juego de estrategias marcará el rumbo de las próximas semanas.

El oficialismo confía en la senadora Villaverde

El oficialismo está decidido a avanzar con el pliego de la senadora electa por Río Negro, Lorena Villaverde, mientras busca aliados para construir una nueva mayoría que facilite el cumplimiento de la agenda gubernamental. En este contexto, el peronismo intenta reunificar fuerzas para dar un golpe político antes de finalizar el año.

Reunión clave de Patricia Bullrich con la UCR

Patricia Bullrich, la senadora electa y actual ministra de Seguridad, se reunió con representantes de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Palacio Legislativo. Durante esta cita, discutieron los temas preparados para las sesiones extraordinarias, que ocurrirán del 10 al 30 de diciembre. Dependiendo del clima político, se evaluarán fechas adicionales para enero y febrero.

Lo que se habló en el encuentro

La reunión, que duró casi dos horas y estuvo encabezada por el presidente del bloque, Eduardo Vischi, incluyó a miembros destacados como Mariana Juri y Maximiliano Abad. Sin embargo, Bullrich no buscó apoyo para Villaverde, quien enfrenta críticas por presuntos vínculos perjudiciales.

Agenda legislativa y nuevas propuestas

Bullrich confirmó al bloque radical que se tratarán el Presupuesto y un proyecto sobre inocencia fiscal, orientado a captar dólares de ahorros. Ambas iniciativas serán dirigidas al Senado para su aprobación en la última semana de diciembre.

Reforma laboral en el horizonte

Además, se planteó que la reforma laboral se presentará a través del Senado. Bullrich enfatizó su disposición para trabajar en una “agenda común” con el radicalismo, abriendo un canal de diálogo con otros bloques.

Conflicto en la AGN: ¿el peronismo se quedará sin cargos?

A medida que se determina el futuro de Villaverde, el peronismo busca alcanzar consensos para una sesión que se espera el jueves, enfocándose en limitar el uso de decretos por parte de Milei y en designar nuevos representantes en la Auditoría General de la Nación (AGN).

Nominaciones en juego

José Mayans, líder del bloque peronista, desea renovar con Javier Fernández, presidente actual de la AGN, y sumar a Carlos Gutiérrez Ortíz. Sin embargo, su candidatura enfrenta resistencias que podrían complicar el acuerdo.

Inestabilidad dentro de la UCR

Para complicar aún más la situación, los radicales deben decidir si asistir a la sesión del jueves, ya que están divididos respecto a sus propias postulaciones. Inicialmente se había considerado a Luis Naidenoff, pero el chaqueño Víctor Zimmermann ha surgido como opción. La falta de consenso podría dejar a ambos partidos sin representación significativa.