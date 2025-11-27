Paulina Lescano: “La cosecha de trigo alcanzará cifras récord”

La ingeniera agrónoma Paulina Lescano analiza el presente y futuro del agro argentino, señalando tanto las oportunidades como los desafíos que enfrenta la producción y exportación agraria.

Balance Comercial: Un Mes Positivo pero en Caída

Lescano resalta un dato esperanzador: “Es el mes 23 consecutivo con balanza comercial positiva”. Sin embargo, aclara que en octubre hubo una notable desaceleración en comparación con septiembre y agosto, ya que “los 800 millones de dólares de superávit fueron inferiores a los meses anteriores”.

La especialista menciona que el país se encuentra en una “bisagra”, y que el desarrollo de las próximas semanas será crucial para la economía agraria. Además, destaca que la situación no es sólo un hecho estacional, sino que está ligada al tipo de cambio real, con economistas divididos acerca de su nivel.

Un dato alarmante que comparte es que, de enero a octubre, el acumulado de exportaciones ha caído casi un 57% en comparación al año anterior.

Impacto Climático: Inundaciones y Cosecha Histórica

Al hablar sobre los efectos del clima, Lescano señala que “un millón y medio de hectáreas están actualmente inproductivas”, y cerca de 5 millones enfrentan problemas logísticos debido a caminos intransitables. A pesar de este escenario, anuncia un hecho positivo: “La cosecha de trigo será récord histórica, lo que puede significar un ingreso significativo de divisas”.

De cara a la próxima campaña, anticipa que habrá una reducción de área sembrada de soja en comparación al año pasado, mientras que se esperan incrementos en la superficie y producción de maíz y girasol. Asimismo, destaca que “China ha vuelto a ser nuestro principal aliado comercial gracias a un considerable volumen de exportación de soja”.

Retenciones y Competencia Internacional en el Mercado Agrario

Lescano explica que el Gobierno implementó dos medidas el año pasado: “Una disminución permanente de los derechos de exportación y otra por la necesidad de ingresos en dólares”. Aunque el Presupuesto actual no menciona reducciones futuras, abre la posibilidad de alguna novedad en 2026.

Al comparar Argentina con otros países competidores, enfatiza que “ninguno aplica derechos de exportación, y en soja mantenemos un 26%”, lo que considera una desventaja frente a naciones como Estados Unidos y Brasil.

Respecto a los precios internacionales, menciona que la soja ha comenzado a repuntar debido a un acuerdo entre EE. UU. y China, mientras que el trigo enfrenta una presión a la baja por la abundancia de la cosecha local.