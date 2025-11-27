Pedro Castillo, ex presidente de Perú, condenado a 11 años de prisión por intentar disolver el Congreso

Pedro Castillo Condenado a 11 Años y Medio de Prisión: Todo lo que Debes Saber

El expresidente peruano Pedro Castillo ha sido sentenciado a 11 años y medio de prisión por rebelión y conspiración en un fallo que sacude la política peruana.

Un tribunal de Perú dictó sentencia contra Pedro Castillo, exmandatario del país, quien ha permanecido tras las rejas desde su destitución en 2022. La Corte Suprema lo halló culpable de intentar disolver el Congreso, un movimiento que consideraron un ataque al orden constitucional.

Los Detalles de la Condena

La sentencia, emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, establece que Castillo, de 56 años, conspiró para subvertir el sistema democrático junto a sus colaboradores. La fiscalía había solicitado una condena aún más severa, de 34 años, pero el tribunal impuso una pena menor. Los abogados de Castillo argumentaron que su declaración del 7 de diciembre de 2022, en la que anunciaba la disolución del Congreso, fue solo un acto simbólico sin apoyo militar, lo que descalifica la acusación de rebelión.

Contexto Político

Este incidente tuvo lugar poco más de un año después de que Castillo asumiera la presidencia, marcada por una elección reñida y una serie de acusaciones de corrupción que afectaron a su administración. Tras su destitución, la presidencia pasó a Dina Boluarte, quien también enfrentó su propia crisis al ser acusada de «incapacidad moral» y destituida en octubre de 2023. A raíz de esto, José Jerí ha sido nombrado nuevo presidente en un mandato que concluirá en julio de 2026.

Los Coacusados y sus Consecuencias

Varios exfuncionarios, incluidos la ex primera ministra Betssy Chávez y otros colaboradores, también enfrentan cargos. Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México, fue condenada a la misma pena que Castillo. Asimismo, otros exministros han recibido sentencias que van desde 6 años hasta más de una década de prisión. Castillo se unirá a una lista de expresidentes presos en Perú, donde ya se encuentran Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, todos sentenciados por diversos delitos de corrupción.