Pedro Castillo, expresidente de Perú, condenado a 11 años y 5 meses de prisión

La Corte Suprema de Perú impuso una dura condena al exmandatario Pedro Castillo, quien recibió 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por un intento fallido de disolver el Congreso en 2022. A su vez, otros exfuncionarios también enfrentan cargos graves.

Sentencia Dividida y Consecuencias Legales

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dictó una sentencia controversial con dos votos a favor y uno en contra, argumentando que Castillo actuó fuera de los límites constitucionales al intentar disolver el Congreso. Aunque fue absuelto de algunos cargos, como abuso de autoridad, la inhabilitación política de dos años y una multa de 12,000 soles quedaron firmes.

Otros Involucrados en el Escándalo

La condena también alcanza a su ex primera ministra, Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México, y a otros seis exfuncionarios de su gabinete. La corte ha ordenado una nueva búsqueda y captura de Chávez, mientras el gobierno interino aún no otorga el salvoconducto necesario para su traslado.

El Fallido Intento de Dissolución del Congreso

El 7 de diciembre de 2022 fue un día crucial que culminó en la caída de Castillo. En un intento desesperado por mantener el poder, el entonces presidente anunció la disolución del Congreso justo cuando este se disponía a votar su destitución. Esta movida inesperada no solo generó una reacción inmediata en la política peruana, sino que también provocó la renuncia en masa de varios ministros de su gobierno.

Reacciones y Sucesos Inmediatos

El anuncio de Castillo no tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional, que emitieron un comunicado negando apoyo a medidas contrarias a la Constitución. En una rápida respuesta, el Congreso aprobó su vacancia por «incapacidad moral permanente», sellando su destino político. Instantes después, Castillo fue detenido mientras intentaba llegar a la embajada de México en busca de asilo.

Un Gobierno Marcado por la Inestabilidad

La administración de Castillo ha estado marcada por la inestabilidad desde su inicio, habiendo cambiado más de 60 ministros en solo 16 meses. Este ciclo de cambios constantes y la presión constante de la oposición alimentaron la percepción de desorden y debilidad institucional, lo que condujo a su trágico final en la presidencia.

MV/DCQ