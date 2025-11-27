Pentágono señala a Alibaba, Baidu y BYD por lazos con el Ejército chino

El Departamento de Defensa de EE. UU. ha decidido incluir a Alibaba Group, Baidu Inc. y BYD Co. en una lista de empresas vinculadas al Ejército Popular de Liberación de China, lo que añade tensión en un momento crucial de las relaciones comerciales entre ambas naciones.

El subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, comunicó esta decisión en una carta al Congreso fechada el 7 de octubre, justo antes de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping donde se discutió una tregua comercial. Esta lista, aunque no conlleva consecuencias legales inmediatas, actúa como una advertencia significativa para los inversores estadounidenses.

Determinaciones y Nuevas Inclusiones

Feinberg identificó a estas tres empresas junto a otras cinco —Eoptolink Technology Inc., Hua Hong Semiconductor Ltd., RoboSense Technology Co., WuXi AppTec Co. y Zhongji Innolight Co.— como candidatas a ser incluidas en la lista 1260H, que se actualiza anualmente.

“En nuestra revisión de la información más reciente, el Departamento ha determinado que estas ocho entidades son consideradas ‘empresas militares chinas’”, aseguró Feinberg en su misiva, haciendo hincapié en la relevancia de dicha clasificación.

Implicancias para el Comercio Internacional

La carta fue redactada antes de las negociaciones en Corea del Sur del 30 de octubre, donde se perfilaba un acuerdo que podría conducir a la reducción de aranceles. Sin embargo, la inclusión de estas empresas podría influir en el panorama económico, llevándolas a enfrentarse a una menor confianza por parte de los inversores.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China expresó su oposición a esta decisión, afirmando que “se opone a la práctica de EE. UU. de definir la seguridad nacional de forma excesiva” y subrayando su compromiso de proteger los derechos e intereses de las empresas chinas.

Impacto en el Campo de la Tecnología

Grandes firmas relacionadas con la inteligencia artificial y la robótica se verían afectadas. La inclusión de varias empresas en la lista ha provocado caídas de acciones en el pasado, afectando a gigantes como Tencent y la fabricante de baterías Contemporary Amperex Technology.

Recientemente, un memorando de la Casa Blanca sugirió que Alibaba había asistido al Ejército chino, a lo que la compañía respondió categóricamente negando estas alegaciones y calificándolas de “completamente falsas”.

Es importante señalar que tanto Innolight como Eoptolink son pioneros en la producción de transceptores ópticos, esenciales en la conectividad de chips de inteligencia artificial, y colabora estrechamente con Nvidia Corp. en este ámbito tecnológico. Por otro lado, RoboSense proporciona tecnologías clave para la conducción autónoma.

Un Panorama en Evolución

Desde su lanzamiento en 2021, la lista 1260H ha ido creciendo, incluyendo más de 130 entidades relacionadas con el Ejército chino, abarcando sectores desde la aviación hasta la fabricación de hardware informático. Esta expansión ha generado un análisis sobre cómo la inclusión impacta las relaciones y contratos con el Departamento de Defensa de EE. UU., marcando un camino incierto para la cooperación comercial.