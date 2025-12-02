Periodista de la BBC provoca debate sobre salud tras episodio de niebla mental en vivo

El fenómeno de la «niebla mental», que afecta a muchas mujeres, especialmente en la etapa de la perimenopausia, ha cobrado protagonismo tras la impactante revelación de una periodista de la BBC.

Un Testimonio que Resuena

La semana pasada, una publicación en LinkedIn de Zoe Kleinman, editora de tecnología de la BBC, desató una ola de reacciones. Su relato sobre la niebla mental, una experiencia común pero poco abordada, resonó en cientos de miles de personas, desatando conversaciones entre mujeres que enfrentan desafíos similares.

¿Qué es la Niebla Mental?

La niebla mental se refiere a momentos en los que nos sentimos confusas o incapaces de recordar información básica o términos comunes. Este término, aunque no es médico, describe sensaciones universales: olvidar una palabra crucial mientras hablamos, perder el hilo de una conversación o no poder concentrarse en tareas sencillas.

La Conexión con la Perimenopausia

Para muchas mujeres en sus 40 años, esta experiencia puede ir acompañada de otros síntomas relacionados con la perimenopausia, que incluye cambios hormonales significativos. Como explica Kleinman, detonar la niebla mental puede ser especialmente frustrante en un entorno profesional.

Experiencias Compartidas

Kleinman recibió un aluvión de mensajes de apoyo de mujeres profesionales, desde docentes hasta emprendedoras, que compartieron sus propias historias. La inseguridad causada por la niebla mental puede ser brutal, especialmente para quienes deben hablar en público o presentar proyectos ante inversores.

Impacto en el Entorno Laboral

Según una investigación de la Fawcett Society, el 10% de las mujeres han dejado sus trabajos debido a los síntomas de la menopausia, y un estudio adicional revela que hasta la mitad de ellas ha considerado renunciar a su empleo.

Rompiendo el Estigma

A pesar del tabú asociado al uso de notas o ayudas visuales en presentaciones, Kleinman decidió utilizar una hoja de anotaciones durante una transmisión en vivo, provocando una discusión sobre la normalización de estas herramientas en el ámbito profesional.

El Hashtag #HoldTheNotes

La anécdota generó el hashtag #HoldTheNotes, impulsando una conversación sobre la aceptación y la necesidad de adaptarse en un entorno que, a menudo, no permite errores. Las profesionales están comenzando a defender el uso de notas como una herramienta válida y útil.

Terapias y Soluciones Potenciales

Los expertos como la doctora Louise Newson sugieren que los cambios hormonales, incluidos los niveles de testosterona, pueden contribuir a la niebla mental. Con la ayuda de suplementos y terapias focalizadas, algunas mujeres están comenzando a encontrar alivio y apoyo en la gestión de estos síntomas.

Avances Tecnológicos

Nuevas tecnologías, como dispositivos que utilizan luces rojas para estimular la función cerebral, están siendo exploradas como soluciones para mejorar la concentración y la claridad mental.

La niebla mental puede ser un desafío considerable, pero al compartir experiencias y fomentar un diálogo abierto, las mujeres pueden empezar a desestigmatizar este fenómeno y encontrar formas efectivas de gestionarlo en el entorno laboral.