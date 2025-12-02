Perspectivas del Dólar en Diciembre: Aguinaldo y Aumento en la Demanda de Pesos

La llegada de diciembre siempre trae consigo particularidades en el mercado cambiario argentino, marcadas por el pago de aguinaldos y un aumento estacional del consumo. Descubre aquí cómo estos factores pueden influir en la cotización del dólar y las expectativas de los expertos.

Impacto de la Estacionalidad en el Dólar

En diciembre, la dinámica del mercado cambiario argentino experimenta cambios significativos. El economista Leo Anzalone anticipa que se espera un tipo de cambio oficial relativamente estable, sin saltos bruscos. A medida que se acercan las fiestas, la demanda de pesos tiende a aumentar, disminuyendo temporalmente la presión sobre el dólar, fenómeno que ya se percibe a finales de noviembre.

Perspectivas de los Expertos

Según Anzalone, el Banco Central podría manejar la situación con estabilidad, siempre que no haya cambios drásticos en el panorama económico. Sin embargo, el economista Gastón Lentini destaca que la brecha entre el dólar libre y el tipo de cambio oficial sigue creciendo, lo que podría ser una señal de advertencia para el futuro.

Reservas y Sostenibilidad Económica

La acumulación de reservas se presenta como un aspecto crítico. Anzalone menciona que si el Banco Central logra estabilizar los flujos de capital y evita shocks externos, será posible mantener un dólar relativamente ordenado durante diciembre. No obstante, la falta de acumulación podría llevar a correcciones en el tipo de cambio a principios de año.

Comportamiento Recurrente en Diciembre

Históricamente, diciembre ha mostrado un aumento de la demanda de pesos, lo que ha permitido un descenso temporal en los dólares financieros durante la primera mitad del mes. Sin embargo, después de Navidad, esta tendencia puede revertirse, impulsada por la típica recomposición de precios y la búsqueda de cobertura.

Expectativas sobre el Dólar Financiero

La dinámica de dólares financieros, como el MEP y el CCL, también podría verse afectada por un aumento de la liquidez a comienzo de mes. Sin embargo, los grandes players del mercado podrían incrementar su demanda hacia fin de año, lo que generaría un repunte en su cotización.

Consejos para los Inversores

Los ahorristas deben observar detenidamente las fluctuaciones en la brecha cambiaria antes de tomar decisiones. A medida que se acerque enero, es probable que la demanda por cobertura aumente, especialmente tras un periodo de consumo elevado.

Conclusiones sobre la Política Cambiaria

La política cambiaria seguirá estando marcada por ajustes controlados. Con un contexto inflacionario en disminución y un tipo de cambio que aún se ajusta a la realidad interna, se prevé que diciembre será un mes de reacomodamiento. La clave para mantener la estabilidad dependerá de las decisiones fiscales y la confianza en la política económica del Gobierno.