Perspectivas Económicas de Argentina para 2026

A medida que la economía argentina enfrenta tensiones cambiarias y una creciente volatilidad política, un nuevo informe de FocusEconomics revela proyecciones sombrías para el futuro cercano.

El último análisis de FocusEconomics muestra que Argentina cerrará 2025 con una contracción en su Producto Bruto Interno (PBI). Este descenso se agrava por la inflación y la presión sobre el tipo de cambio, factores que continúan afectando la actividad económica del país.

Durante julio, la economía experimentó una reducción del 0,1% en comparación con el mes anterior. Este retroceso suma un total de cinco caídas en los primeros siete meses de 2025, colocando al PBI por debajo de su máximo registrado en febrero.

Correcciones en las Proyecciones Económicas

En este contexto, diversas entidades financieras y consultoras han revisado a la baja sus pronósticos de crecimiento, estimando que en 2026 se alcanzará una expansión del 3,1%, lo que representa 0,2 puntos menos de lo anticipado en informes previos.

FocusEconomics menciona que, a pesar de esta disminución, el crecimiento sigue siendo sólido en comparación con otros países de la región. Sin embargo, el análisis también señala que América Latina, en la última década, solo ha tenido un crecimiento promedio del 1,4%, el más bajo a nivel mundial.

Factores que Afectan el Crecimiento Regional

Los analistas explican que la inestabilidad política, la delincuencia, la corrupción, un sistema educativo deficiente y la falta de diversificación industrial son los principales obstáculos que han ralentizado el crecimiento económico en la región.

Informe de FocusEconomics advierte sobre la corrección en el PBI argentino.

Perspectivas para 2026: Crecimiento Moderado y Medidas Monetarias

Para los próximos años, se espera que la región mantenga un crecimiento anual modesto, superior apenas al 2% hasta 2029. En el ámbito monetario, los expertos señalan que habrá recortes de tasas de interés, aunque serán menos drásticos que los realizados entre 2023 y 2025.

El informe también indica que las tasas de interés más bajas, sumadas a una inflación más alta que la de Estados Unidos y a la inestabilidad política, provocarán una tendencia depreciativa en las monedas latinoamericanas.

Oportunidades a Través del Acuerdo UE-Mercosur

Otro aspecto relevante es el potencial avance del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que permitiría la creación de una zona de libre comercio que abarcaría a más de 700 millones de personas.

Este acuerdo podría beneficiar especialmente a los exportadores agrícolas de América Latina, quienes ganarían mayor acceso al mercado alimentario de la UE, históricamente protegido, y podría ejercer presión a la baja sobre la inflación en los países de la región.