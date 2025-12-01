Perú recupera lingote de oro de más de 2.2 millones de soles, asociado a minería ilegal

La lucha contra la minería ilegal avanza en Perú: la Fiscalía ha logrado recuperar un lingote de oro de 10 kilos, valorado en más de 2 millones de soles, evidenciando la conexión de esta actividad con estructuras delictivas.

El Ministerio Público dio un golpe significativo a la minería ilegal al incautar un lingote de oro de aproximadamente 10 kilos, valorado en S/ 2.220.519,83. Este operativo, respaldado por la Primera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, determinó que la barra tenía un origen ilícito vinculado a operaciones mineras irregulares.

Una Red de Actividades Ilegales

Según las investigaciones lideradas por el fiscal adjunto provincial Jorge Elías Castillo Jiménez, el lingote proviene de una empresa minera peruana que funcionaba como fachada para despistar las actividades ilegales. Esta entidad había intentado inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a través de prácticas irregulares, operando con un capital social mínimo y sin cumplir los requisitos legales para la extracción de oro.

Prácticas Engañosas y Vínculos Delictivos

La representante legal de la empresa, Filomena Achaquihui, presentó “declaraciones falsas y contradictorias” respecto a la adquisición, almacenamiento y uso de insumos químicos y explosivos, esenciales en la minería. La investigación reveló no solo una falta de capacidad operativa sino también la existencia de vínculos familiares entre empresas implicadas en presuntos esquemas de lavado de activos.

Transferencia a Pronabi y Promoción de la Legalidad

Con la sentencia favorable para la extinción de dominio, el lingote incautado será transferido al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), que gestionará este activo para beneficiar al Estado. De esta manera, el oro recuperado podrá ser subastado o redistribuido para fines institucionales, en cumplimiento con la legislación vigente. Esta acción forma parte de un esfuerzo mayor para desmantelar las finanzas de la minería ilegal y la criminalidad organizada, que pone en riesgo los recursos naturales del país.

El Problema de la Minería Ilegal en Perú

Se estima que el 44% del oro ilegal exportado en Sudamérica proviene de Perú. Aunque este mineral es esencial para la economía nacional, la informalidad y la minería ilegal representan graves desafíos. Las regiones de Madre de Dios, Puno y La Libertad se destacan como los principales focos de esta problemática, donde el uso de maquinaria pesada y sustancias tóxicas genera impactos ambientales y sociales alarmantes.

Un Ciclo Ilegal Complejo

El ciclo de este negocio ilícito comienza con la extracción no regulada, seguida de la fundición en laboratorios clandestinos, donde se fabrican lingotes disimulando su origen. Empresas pantallas han sido identificadas como parte de esta red, encubriendo movimientos financieros incompatibles con su capacidad real, facilitando así el blanqueo y la exportación del oro.

Acciones Recientes de la Fiscalía

La recuperación de este lingote no es un hecho aislado. Recientemente, la Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio confiscó 5,77 kilos de oro doré, valorados en más de S/ 2 003 713.92. En octubre, se habían recuperado cuatro lingotes de oro que iban a ser exportados a India e Italia, totalizando más de S/ 12 millones.