Petro critica el cierre del espacio aéreo venezolano, pero elude mencionar a Trump

El mandatario colombiano Gustavo Petro lanza una crítica contundente contra las intenciones de Donald Trump, quien propuso cerrar el espacio aéreo de Venezuela. En un intrigante tuit, Petro plantea cuestionamientos sobre la soberanía nacional y el derecho internacional.

Trump y su Amenaza al Espacio Aéreo Venezolano

En un reciente mensaje en su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó su disconformidad con las declaraciones de Donald Trump, que afirmaron que el tránsito aéreo sobre Venezuela debía considerarse «absolutamente cerrado». Aunque el tuit de Petro criticó esta postura, evitó mencionar explícitamente a Trump, planteando un debate sobre la legitimidad de tales afirmaciones.

La Sombra de la Intervención Militar

Trump ha incrementado la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, acusándolo de estar ligado al narcotráfico y sugiriendo que su organización, el «Cartel de los Soles», podría ser considerada «terrorista». Esta retórica alimenta la preocupación en Caracas, dado que la fuerza militar que Estados Unidos ha movilizado en el Caribe podría dar lugar a acciones directas contra Venezuela.

La Respuesta de Maduro: Amenazas a la Soberanía

Desde Caracas, Nicolás Maduro respondió a las advertencias de Trump, tildándolas de «amenazas colonialistas». Sin embargo, su gobierno se enfrenta a la creciente incertidumbre sobre la escalada militar que podría desencadenarse.

Las Preguntas de Petro: Un Cuestionamiento al Derecho Internacional

En su mensaje, Petro inquirió sobre la fundamentación legal que permitiría a un presidente extranjero cerrar el espacio aéreo de otro país, insistiendo en que esto pondría en jaque el concepto de soberanía nacional. «No puede ser que un espacio aéreo nacional lo cierre un presidente extranjero», enfatizó, agregando que su crítica también proviene de su rol al frente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Efectos en la Aviación: Aerolíneas en Alerta

La controversia alcanzó también a la industria aérea, donde varios operadores han decidido suspender vuelos hacia y desde Venezuela tras la advertencia de Trump. Esta reacción se traduce en cancelaciones por parte de seis aerolíneas, incluyendo Iberia y Avianca.

Un Conflicto que Se Intensifica

La tensión entre el gobierno de Maduro y la administración de Trump parece incrementar, con insinuaciones de posibles acciones militares. La situación en el alcance del espacio aéreo venezolano sigue siendo un foco de conflicto que podría tener repercusiones significativas en la región.