«Pimpinela inicia 2026 con una gira histórica».

El emblemático dúo argentino, Pimpinela, se prepara para un emocionante regreso a su país con su nuevo espectáculo "Noticias del Amor". Tras el éxito en América y Europa, Lucía y Joaquín Galán están listos para deslumbrar a su público con una gira que promete ser única.

En una reciente conferencia de prensa, los hermanos compartieron los detalles de su esperada Gira Argentina 2026, que dará inicio el **10 de enero** en el **Polideportivo Mar del Plata** y culminará el **18 de octubre** en el **Movistar Arena**, coincidiendo con el Día de la Madre. Esta gira también visitará otras ciudades como **Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, Neuquén, Salta y Tucumán**, con fechas a anunciar.

El Momento Especial de Pimpinela

Antes de regresar a los escenarios, Lucía y Joaquín decidieron cerrar el año con este emotivo anuncio. Más que una conferencia tradicional, el evento se transformó en una conversación sincera sobre sus vidas, miedos y la realidad del éxito. “Hay que estar muy preparado para esto. Al terminar un gran concierto, la adrenalina es alta, pero al llegar al hotel, la soledad es abrumadora”, explicó Lucía, resaltando los desafíos que enfrentan tras bastidores.

Historias de una Trayectoria Inigualable

Joaquín compartió que su éxito no fue instantáneo, sino el resultado de años de trabajo y crecimiento. “Tuvimos la suerte de crecer en una época donde cada etapa se construía con esfuerzo”, reflexionó. La nostalgia no falta al hablar de su canción “Olvídame, pega la vuelta”, que catapultó su carrera en los años 80 y los llevó a escenarios internacionales.

Un Vínculo Perfecto en el Escenario

Lucía y Joaquín también se tomaron el tiempo para compartir anécdotas divertidas sobre su relación como hermanos. “Siempre he sido puntual, mientras que Joaquín solía llegar tarde a las entrevistas, lo que solía causar complicaciones”, bromeó Lucía. “Pero ese es el encanto de trabajar con alguien tan cercano, nuestro sentido del humor nos mantiene unidos”, agregó Joaquín.

¿Qué es «Noticias del Amor»?

Este nuevo espectáculo busca ofrecer una experiencia interactiva donde la música y el teatro se entrelazan. Los hermanos desempeñarán el papel de presentadores que, en tono de comedia, narrarán las distintas facetas del amor y las relaciones a lo largo de las décadas, todo con su característico estilo. Un viaje visual que seguramente tocará los corazones de sus fans.

No te pierdas esta oportunidad de ser parte de una experiencia inolvidable llena de música, risas y emoción. Para más información sobre la venta de entradas y horarios, mantente atento a las plataformas de Pimpinela.