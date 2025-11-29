Plan Cóndor: El oscuro sistema de persecución política en Sudamérica que cumple 50 años

En un contexto marcado por la represión, el 25 de noviembre de 1975, se estableció un sistema clandestino que dejó una huella imborrable en la historia de América Latina. Descubre cómo se desarrolló esta red de terror y sus repercusiones hasta nuestros días.

Los inicios del Plan Cóndor

Hace cinco décadas, oficiales de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se reunieron en Santiago, Chile, para crear lo que se conocería como el «Sistema Cóndor». Esta operación secreta permitió a los regímenes totalitarios de la región coordinar la persecución de opositores políticos en el exilio.

El legado de esta red fue atroz

El oscuro legado del Plan Cóndor: 50 años de terror en América del Sur

En un contexto marcado por la represión, el 25 de noviembre de 1975, se estableció un sistema clandestino que dejó una huella imborrable en la historia de América Latina. Descubre cómo se desarrolló esta red de terror y sus repercusiones hasta nuestros días.

Los inicios del Plan Cóndor Hace cinco décadas, oficiales de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se reunieron en Santiago, Chile, para crear lo que se conocería como el «Sistema Cóndor». Esta operación secreta permitió a los regímenes totalitarios de la región coordinar la persecución de opositores políticos en el exilio. El legado de esta red fue atroz, caracterizado por torturas, secuestros, desapariciones y asesinatos.

Estructura y funcionamiento del Sistema Cóndor El Sistema Cóndor se fundamentaba en tres pilares operativos clave: Centralización de información Toda la inteligencia sobre actividades subversivas era recolectada y almacenada en una base de datos en Santiago, facilitando el acceso a las fuerzas represivas de los diferentes países. Comunicación secreta Los agentes estatales podían comunicarse de manera encriptada, lo que garantizaba la confidencialidad de sus operaciones y movimientos. Supervisión operativa Una oficina fue designada para coordinar acciones conjuntas, asegurando la eficacia de la represión en toda América del Sur.

Continua represión y consecuencias Aunque la Operación Cóndor llegó oficialmente a su fin en 1978, las colaboraciones bilaterales entre las naciones continuaron hasta principios de 1981. A través de esta red, los líderes sudamericanos se enfocaron en eliminar a quienes habían huido y seguían denunciando sus dictaduras desde el extranjero. Dada la naturaleza secreta del Plan, no existen listas oficiales de víctimas; sin embargo, investigaciones han confirmado al menos 805 casos de personas desaparecidas entre 1969 y 1981.

Buscando justicia por los crímenes del pasado Desde el apogeo del Plan Cóndor en 1976, se han recopilado numerosas pruebas sobre los abusos cometidos. Informes como «Nunca Más» en 1984 expusieron la verdad detrás de las desapariciones y el mecanismo de terror estatal. A pesar de los intentos de justicia, en muchos países se implementaron leyes de impunidad que garantizaban la protección de los perpetradores, limitando así las posibilidades de enjuiciamiento.

Un rayo de esperanza en la oscuridad El arresto en 1998 de Augusto Pinochet en Londres marcó un hito en la búsqueda de justicia, dando pie a una serie de juicios por crímenes de lesa humanidad. Desde entonces, más de 100 integrantes de las fuerzas armadas han sido condenados por su implicación en el Plan Cóndor. En 2025, dos exoficiales uruguayos fueron condenados a prisión tras prolongadas investigaciones, lo que demuestra que la lucha por la verdad y la justicia continúa, aunque muchos crímenes permanecen sin castigo.