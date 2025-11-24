Planes en lista de espera: ¿Cuándo se harán realidad?

La propuesta del Presupuesto 2026 anticipa un incremento en la inversión educativa del 8%, pero detrás de estos números se esconde una realidad preocupante en el sistema educativo argentino.

El proyecto de Presupuesto 2026 contempla un aumento de hasta el 8% en la inversión educativa, aunque las metas de crecimiento e inflación aún son inciertas. Comparado con 2005, cuando solo se asignaba el 0,92%, este avance parece positivo. Sin embargo, incluyendo la aportación de las provincias —que financian 750 de cada 1.000 pesos en educación—, el objetivo aún se aleja del 6% establecido por la Ley de Financiamiento Educativo. El Gobierno, consciente de esta brecha, ha declarado que una inversión del 4% o 5% es adecuada, lo que ha llevado a la derogación del artículo 9° de la Ley de Educación Nacional que fijaba el mínimo del 6%, dejando la legislación educativa en un estado de parálisis.

Una Inversión Que No Cubre Necesidades Esenciales

El cumplimiento de esta meta ha sido histórico: en dos décadas, solo se alcanzó en 2015. Desde 2011, la inversión educativa permanece estancada, con una caída continua desde 2017. La derogación de la ley refleja una falta de voluntad para establecer objetivos claros y medibles en el sector. En medio de esta situación, la reducción del gasto no parece ser el camino más efectivo para mejorar la calidad educativa.

Elecciones y Desinterés Político

El desdén por la educación se hace evidente en el contexto electoral. En los comicios del 26 de octubre, el partido que acaparó la atención con su plataforma violeta no dedicó ningún apartado a la educación en sus propuestas, a pesar de las preocupaciones sociales actuales. En instituciones en provincias como Buenos Aires o Mendoza, el tema ausente resalta en un contexto que prioriza otros aspectos, como reformas penales o laborales.

¿La Educación en la Agenda Política?

El bloque libertario en la Cámara de Diputados demuestra un enfoque similar en la Comisión de Educación. Durante casi dos años, se han enfocado en iniciativas específicas, como la inclusión del modelo educativo de Elon Musk y la celebración de fechas culturales, sin abordar los problemas sistemáticos que aquejan a las escuelas. Un proyecto notable es el de eliminar la contribución a la caja complementaria para jubilaciones docentes, reflejando un enfoque que prioriza la libertad individual sobre el fortalecimiento del sistema educativo.

Canje de Deuda: ¿Solución o Estrategia de Marketing?

Previo a las elecciones, el Gobierno propuso un «canje de deuda por educación». Este plan busca transformar deuda antigua en nueva, bajo la premisa de mejorar tasas y plazos con el respaldo de organismos internacionales. Sin embargo, con una deuda de aproximadamente 91.800 millones de dólares, los efectos positivos de esta medida son cuestionables. La historia sugiere que estas iniciativas pueden ser más marketing que solución efectiva para el sistema educativo, similar a intentos pasados que no generaron cambios significativos.

Una Realidad que No Se Puede Ignorar

A pesar de estos anuncios, la deuda real con la educación persiste. Las cifras reflejan un sistema que se ha deteriorado durante décadas, desplazándose del centro del debate político incluso en momentos cruciales como las elecciones. La ausencia de un plan integral para abordar estos desafíos plantea dudas sobre el compromiso verdadero hacia el mejoramiento educativo.

*Docente. Investigadora. Directora del área de educación del Ceics. Miembro de Vía Socialista.