Polémica en el fútbol: Dirigente de River niega aprobación del título a Rosario Central

El clima de tensión en el fútbol nacional aumenta tras las declaraciones de Carlos Trillo, vocal de River Plate, quien cuestionó la validez del reciente título de Liga otorgado a Rosario Central por la AFA.

Carlos Trillo, vocal titular de River Plate, no ocultó su descontento respecto a la entrega del título de Liga a Rosario Central. Aseguró que el club del Monumental no apoyó esta decisión, tal como lo expresó el vicepresidente Ignacio Villarroel.

La Reacción de River Plate

Trillo, en una entrevista con LN+, subrayó la «indignación» del club. Comentó que durante una reciente reunión, Villarroel esclareció que la decisión no fue aprobada en una reunión formal del Comité Ejecutivo de la AFA, sino que se trató de un encuentro de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) programado para debatir sobre próximo campeonato. Esta revelación dejó a Villarroel sorprendido al ver la imagen del título otorgado, enfatizando que River Plate no había avalado la medida.

Repercusiones y Posibles Reclamos

Desmintiendo las versiones de un voto que respaldara el reconocimiento del título, Trillo resaltó que a River no le agrada ser arrastrado a decisiones que, en su opinión, son un «mamarracho». En línea con los comentarios de un comunicado previo emitido por Estudiantes, sugirió al presidente Di Carlo que considerara reclamar los campeonatos de 2021 y 2023, así como Racing y Vélez respecto a otros torneos, todo fundamentado en la acumulación de puntos en esos períodos.

Críticas a la AFA y Llamado a la Reflexión

Trillo también dirigió sus críticas hacia Claudio Tapia, presidente de la AFA, por la decisión de premiar a Rosario Central en medio de la temporada y sin previo aviso, lo que consideró una «deslealtad». Hizo un llamado a otros clubes para que expresen sus posturas y se sumen a una discusión que promete ser intensa en el ámbito del fútbol argentino.