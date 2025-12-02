Polémica por declaraciones de Petro sobre denuncias de violencia doméstica: Acusaciones de machismo

Las acusaciones de Karen Santos sobre su matrimonio con Ricardo Leyva han generado un amplio debate en Colombia, evidenciando la necesidad de abordar la violencia de género en el país.

Un Testimonio Revelador

Karen Santos ha decidido alzar la voz y hacer públicas las agresiones que, según ella, sufrió durante su matrimonio con el empresario Ricardo Leyva. En una entrevista con Cambio, Santos presentó pruebas contundentes, incluyendo videos y documentos médicos, que revelan años de violencia física y psicológica en su hogar de Barranquilla.

Un Escape Forzado

El relato de Santos es desgarrador. Explica que su situación se volvió insostenible hace cuatro meses, cuando tuvo que abandonar su hogar tras un aterrador episodio en el que Leyva, supuestamente, la persiguió con un cuchillo. “La única razón por la que salí fue porque estaba huyendo, porque tenía miedo”, compartió.

Denuncias y Amenazas

Según su testimonio, la violencia comenzó poco después de regresar a Colombia desde Australia para casarse, justo cuando la casa aún estaba en construcción. La exesposa también relató cómo Leyva amenazó a su hermano, asegurando que podría recurrir a figuras políticas de alto perfil como Armando Benedetti o Gustavo Petro.

La Reacción del Presidente

El presidente Gustavo Petro expresó su opinión al respecto en una red social, afirmando que no se involucra en este tipo de disputas porque, según sus palabras, “de ahí solo se sale aruñado por todas partes”. Su declaración ha sido recibida con críticas, ya que muchos consideran que trivializa una grave problemática social.

Críticas a la Respuesta del Gobierno

Clara Lucía Sandoval, concejal y presidenta de la Comisión de la Mujer del Concejo de Bogotá, no tardó en manifestar su desacuerdo. Aseguró que el comentario del presidente refleja una falta de compromiso para proteger a las mujeres en Colombia y minimiza la seriedad del asunto.

Un Llamado a la Acción

Sandoval argumentó que la reacción del presidente no solo es un mal chiste, sino una renuncia de su responsabilidad. “Las mujeres merecemos un Estado que actúe, no un Presidente que se declare espectador”, declaró, instando a una reflexión profunda sobre cómo se abordan los casos de violencia intrafamiliar en el país.

Una Crisis Persistente

Este caso de Santos subraya un patrón preocupante, donde la violencia de género, especialmente en el ámbito familiar, sigue siendo una constante. “Con sus palabras, el presidente confirma que no tomará medidas”, condenó, resaltando la urgencia de actuar ante esta grave situación.