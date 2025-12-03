Policía abatió a presunto ladrón en intento de asalto a delivery de PedidosYa

Un violento episodio tuvo lugar en Córdoba, donde un policía disparó y acabó con la vida de un presunto ladrón durante un intento de asalto a un repartidor de delivery.

El suceso ocurrió el pasado martes por la noche cuando dos delincuentes intentaron robar a un repartidor de Pedidos Ya en la calle Cirilo Correa, en el barrio Teodoro Fels.

El intento de asalto

Según información oficial de la Policía de Córdoba, los agentes identificaron a dos individuos involucrados: uno en una motocicleta Gilera de 150 cc sin patente, y el otro apuntando con un arma de fuego al repartidor para robarle su motocicleta Zanella ZB.

Al ser abordado por la policía, el asaltante de 33 años apuntó hacia el agente, quien, en defensa propia, disparó hiriéndolo en el tórax. Su cómplice logró escapar a pie. Un servicio de emergencias confirmó más tarde el fallecimiento del agresor en el lugar.

Operativo policial y detenciones

Además, las autoridades aseguraron un revólver calibre .32, una vaina servida y ambas motocicletas involucradas en el incidente.

Tras un operativo, el segundo sospechoso, de 22 años, fue capturado en el barrio Ampliación Las Palmas, concretamente en Pasaje Jean Sonnet.

Denuncias adicionales

Poco después, el propietario de la moto Gilera se presentó en la comisaría para denunciar que había sido despojado de su vehículo mientras realizaba una entrega en el barrio Alto Alberdi. Afortunadamente, el dueño no sufrió lesiones durante el robo.

Los dos detenidos ya contaban con antecedentes y el fiscal Horacio Vázquez se encuentra a cargo de la causa.