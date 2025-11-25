Policía Desaparece en el Río Paraná Tras Hundimiento de su Lancha en Choque

La búsqueda de un agente de la policía se intensifica tras el hundimiento de su lancha en San Lorenzo, Santa Fe. Los operativos de rescate continúan en un intento por localizar al oficial.

Desde el pasado domingo, un policía argentino es objeto de una intensa búsqueda por la Prefectura Naval en el río Paraná. El trágico incidente ocurrió cuando la lancha en la que viajaba junto a una mujer sufrió un fuerte choque, hundiéndose en el acto.

Detalles del Incidente Náutico

El choque se reportó alrededor de las 20:00 horas, mientras el grupo navegaba en el canal principal del Paraná. La víctima, identificada como Gustavo Fabián Ibarra, de 39 años, aún no ha sido localizado, lo que ha motivado la activación de operativos de búsqueda por parte de la Prefectura.

Operativos de Rescate en Marcha

Los efectivos están utilizando embarcaciones equipadas con reflectores y realizando patrullajes aéreos para abarcar una mayor área de búsqueda. Hasta la noche del lunes, los esfuerzos no habían dado los resultados esperados.

Sobreviviente del Accidente

En contraste, la mujer que acompañaba a Ibarra logró salir a la superficie y fue rescatada por pescadores aproximadamente dos horas después del choque. Fue trasladada a una guardería náutica, donde recibió atención médica.

Relato y Condiciones del Hecho

La sobreviviente, de 42 años, expresó ante las autoridades que no vio al policía emerger luego del impacto, que se cree fue provocado por un choque con un buque que transitaba en el canal.

Contexto Personal del Policía

Gustavo Ibarra era oriundo de Rosario y se encontraba en estado de disposición. Según informes, había sido condenado a dos años de prisión en suspenso por un caso de tenencia ilegal de arma de fuego, tras ser detenido en Villa Gesell junto a un compañero durante un control de rutina.

Un Caso que Conmociona a la Comunidad

El suceso ha generado preocupación y consternación en la comunidad local, así como un llamado a la reflexión sobre la seguridad en las aguas del Paraná.