Policía en la polémica: suspendida agente por compartir contenido íntimo en uniforme

Una joven oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue apartada de sus funciones luego de que se revelara que compartía en redes sociales contenido sexual mientras vestía su uniforme. La situación ha generado un debate sobre la conducta de los miembros de las fuerzas de seguridad.

La agente, identificada como Nicole V., estaba de licencia médica cuando se descubrió que publicaba material indebido en plataformas como Instagram, TikTok y OnlyFans. Con más de tres años de servicio, se la vio manipulando esposas y participando en situaciones sugestivas, todo ello en plena vestimenta policial.

Viralización y consecuencias

Los videos de Nicole rápidamente se hicieron virales, generando alarma dentro de la fuerza. En una de las publicaciones, se la observa jugando al pool en uniforme, mientras otra persona se encontraba en ropa interior sobre la mesa. En redes como TikTok, también realizó actuaciones que causaron revuelo entre sus seguidores.

Frases controvertidas

En sus biografías, la oficial hacía alusión a su trabajo de forma provocativa. Una de sus frases más notorias fue: «Acá tenés que portarte bien o te llevo presa», un elemento que ha sido considerado por las autoridades como agravante en el proceso disciplinario que se lleva a cabo.

Proceso de investigación en curso

La investigación interna, dirigida por el área de Asuntos Internos y luego por la Oficina de Transparencia y Control Externo, analiza cómo sus acciones han afectado la imagen institucional y el uso no autorizado de elementos policiales. Actualmente, Nicole se encuentra suspendida hasta que se tome una decisión definitiva sobre su futuro en la fuerza.

Las autoridades han enfatizado que la investigación se realiza con el objetivo de mantener el orden y los principios de conducta en la policía, sin que esto entre en conflicto con el derecho a la libre expresión. El resultado de este sumario determinará si Nicole podrá reincorporarse, enfrentará sanciones o será apartada de forma permanente.