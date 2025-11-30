Política y Fútbol: Un Fiscal Acusa a Otro por No Investigar a Central Córdoba en Caso de Lavado

En una trama que une política, fútbol y sospechas de narcotráfico, el fiscal federal Pedro Simón ha solicitado esta semana la indagatoria de su colega, Cecilia Garzón, por presuntamente favorecer al senador kirchnerista Gerardo Montenegro en una causa de lavado de activos.

Simón acusa a Garzón de haber favorecido con un sobreseimiento a Montenegro, investigado por desvío de fondos públicos. El caso también salpica al club Central Córdoba, así como a otras entidades provinciales.

El Tesorero de la AFA y el Silencio en la Causa

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, ha sido mencionado en la trama, aunque no ha sido imputado. A pesar de las críticas sobre su posible influencia en el ascenso de Central Córdoba, ha defendido recientemente al presidente de la AFA, Claudio Tapia, ante señalamientos relacionados con Sur Finanzas, investigada por lavado de dinero.

Detrás de un Escándalo Financiero

Según un extenso dictamen de 35 páginas, el fiscal Simón acusó a Garzón de prevaricato por su actuación en un escándalo que involucró la entrega de 70 millones de pesos a una red de cooperativas afines a Montenegro en 2021. Este financiamiento fue retirado mayoritariamente en efectivo, dificultando su trazabilidad, un esquema similar al utilizado por la condenada Milagro Sala en Jujuy.

Tensiones entre Fiscales

La disputa entre Simón y Garzón se intensificó cuando Garzón acusó al fiscal de utilizar un vehículo perteneciente a un empresario con vínculos al narcotráfico. Esto desencadenó un sumario en su contra.

Irregularidades en Cooperativas y Fútbol

El 95% de los fondos investigados fueron retirados en efectivo, señalando un patrón de corrupción. Garzón había hecho referencia a cooperativas con irregularidades, pero nunca se investigaron, lo que ha despertado la curiosidad de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Más Vínculos con el Caso FIFAGate

El fiscal también señaló que Garzón no indagó sobre transferencias bancarias entre la esposa de Montenegro y una firma implicada en el escándalo FIFAGate, ignorando además la adquisición de propiedades en el exterior que podrían estar relacionadas con ingresos ilícitos.

Cuestionamientos a la Fiscal Garzón

Simón ha listado numerosas irregularidades cometidas por Garzón, incluyendo la aceptación de justificaciones cuestionables de Montenegro. El senador, tras haber sido imputado, negó todas las acusaciones y alegó que los informes de la UIF fueron elaborados con mala intención.

La Decisión Judicial

A pesar de la controversia, el juez federal de Santiago del Estero terminó sobreseyendo a Montenegro y a otros implicados, considerando que no existían pruebas suficientes de lavado de activos.

La denuncia surge de una presentación del abogado Alfredo Aydar, ahora en la mira del Juzgado Federal Nº 2, lo que deja un panorama incierto para todos los involucrados. Las sospechas sobre la conducta de Garzón y el manejo de los fondos públicos continúan desnudando un entramado complejo en el que se cruzan intereses políticos y financieros en la provincia.