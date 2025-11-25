¿Por Qué Aumentan las Tasas a Pesar del Recorte del BCRA?

Los recientes anuncios del Banco Central generaron expectativas de alivio en los créditos hipotecarios UVA, pero la realidad es muy diferente. Aumentos en las tasas han sorprendido a los compradores en un contexto donde las expectativas eran positivas.

Después de la reciente baja de tasas del Banco Central y el optimismo generado por el triunfo del oficialismo el 26 de octubre, los compradores anticipaban un respiro en los créditos hipotecarios UVA. Sin embargo, las tendencias actuales indican un aumento en las tasas, incluso entre aquellos bancos que anteriormente ofrecían los precios más competitivos.

La Caída del Banco Municipal de Rosario

Uno de los casos más destacados es el del Banco Municipal de Rosario, que por más de un año brindó la línea de crédito más accesible del país, con una TNA del 3%. Esta ventaja desapareció, ya que la entidad eliminó la tasa mínima, elevando su línea general al 4,2%. A pesar de esta modificación, sigue siendo el banco más económico, lo que evidencia un cambio significativo en la tendencia de las tasas.

Reforzando el Sesgo Alcista: Brubank y Banco Nación

En el mismo sentido, Brubank también incrementó sus tasas, con un aumento de su línea hipotecaria del 10% al 12% para sus clientes, desmitiendo la expectativa de una estabilización. El Banco Nación, que representa más del 40% de las solicitudes desde el comienzo del sistema, incrementó su tasa del 4,5% al 6%.

Las Limitaciones de la Liquidez Bancaria

Aunque algunos bancos han presentado reducciones de tasas, el panorama general es negativo. La falta de liquidez suficiente impide a las entidades ofrecer créditos a largo plazo, vitales para productos que requieren desembolsos significativos y plazos de hasta 30 años.

Unas fuentes del sector afirmaron a iProUP: «Cuando haya liquidez, bajarán las tasas», pero actualmente no hay señales que sugieran que esa situación se avecina.

Cambios en las Tasas de Algunos Bancos

A pesar de la tendencia general al alza, BBVA ha reducido su tasa del 10,5% al 7,5%; sin embargo, esta mejora solo es aplicable a clientes de altos ingresos, aquellos que superan los $5 millones mensuales. Además, requiere una inversión mínima de $50 millones durante los dos primeros años.

Por su parte, el ICBC ha bajado su tasa fija del 14% al 12%, y su preferencial del 13% al 11%, aunque también está restringida a aquellos que demuestran ingresos por encima de $1.100.000.

Demanda en Aumento Ante una Oferta Limitada

A pesar de los incrementos en las tasas, la demanda por créditos hipotecarios UVA sigue siendo fuerte, con más de 4400 préstamos otorgados en la ciudad de Buenos Aires hasta octubre. Sin embargo, el desajuste entre la demanda y la oferta se hace evidente: sin una recuperación de la liquidez, los bancos no pueden ofrecer créditos asequibles, incluso en un contexto de reducción de tasas del BCRA.

Por Qué No Descienden las Tasas a Pesar de las Bajas del BCRA

Los créditos hipotecarios UVA dependen de la liquidez inmediata del banco y de la previsibilidad a largo plazo, factores que actualmente no se encuentran resueltos. El sistema sigue operando con desconfianza frente al financiamiento a largo plazo, lo que limita la oferta de créditos a tasas accesibles.

En resumen, mientras los anuncios de tasas del BCRA sugieren una tendencia de baja, la realidad del mercado está llevando a un aumento. Esto afecta especialmente a aquellos que buscan acceder a una vivienda, ya que las condiciones se vuelven cada vez más restrictivas.