¿Por qué los ludópatas evitan buscar ayuda?

La ludopatía se ha convertido en una preocupación creciente, especialmente entre los jóvenes. Este trastorno, a menudo invisible, puede desencadenar profundas consecuencias en la vida de quienes lo padecen.

En un momento revelador del pasado, el célebre pintor Edvard Munch se encontró con una visión que le inspiró una de sus obras más emblemáticas, El grito. Su experiencia, marcada por una angustia sobrecogedora, nos invita a reflexionar sobre la lucha interna que muchos enfrentan en silencio, especialmente aquellos que lidian con la ludopatía.

La Adicción Silenciosa

La ludopatía es una adicción que a menudo permanece oculta, a diferencia de las adicciones a sustancias, donde los signos son más evidentes. Las personas a menudo no son conscientes de su condición, lo que permite que la enfermedad se infiltre lentamente en sus vidas, causando un daño considerable sin que puedan pedir ayuda.

Con frecuencia, quienes padecen esta adicción disfrutan de un estado de satisfacción silenciosa, lo que les impide reconocer el problema. Sin embargo, el entorno familiar y social comienza a detectarlo cuando las deudas y las responsabilidades económicas emergen repentinamente, como un grito desesperado que no puede ser ignorado.

Desentrañando las Barreras

Los allegados suelen encontrar resistencia al abordar el tema. Esto ocurre debido a dos factores interrelacionados: la ilusión de control y el pensamiento mágico. Muchos ludópatas creen que pueden manejar la situación, pensando que solo necesitan una buena racha para solucionar sus problemas económicos.

Ante este panorama, las reacciones del entorno pueden variar. Algunas personas pueden optar por ignorar el problema, esperando que se resuelva por sí solo, mientras que otras podrían pagar deudas para «dejar todo en cero», creyendo que esto aliviará la situación. Sin embargo, estas actitudes rara vez resuelven el verdadero problema.

El Dolor y la Culpa en el Entorno

La ludopatía no solo afecta al individuo, sino que también deja cicatrices profundas en su familia y amigos. Quienes se enfrentan a esta situación a menudo experimentan sentimientos de traición y culpa, cuestionándose por qué no se dieron cuenta antes del problema.

Camino a la Recuperación

Superar la ludopatía es un proceso que requiere tiempo y un enfoque terapéutico adecuado. No se trata solo de dejar de apostar, sino de explorar las raíces psicológicas detrás del trastorno. La recuperación es similar a un duelo; es fundamental permitir que el individuo atraviese las etapas necesarias para sanar.

Afrontar el silencio que rodea a la ludopatía es esencial. Para ello, es necesario fomentar un entorno donde se pueda hablar abiertamente de las emociones y desafíos asociados con la adicción. Solo así podremos romper el ciclo y promover una vida más saludable.

*Psicoanalista especialista en Ludopatía y Tecnodependencias