¿Por qué nadie alcanzó los 10 puntos? La sorprendente caída de los Martín Fierro

MasterChef Celebrity no logra recuperar su fuerza dominical, y este 23 de noviembre, a pesar de ser el programa más visto, se desplomó a 9.7 puntos. Aquí un vistazo a lo que sucedió.

Un Domigo de Poca Audiencia para MasterChef

El reality culinario, que solía ser el rey de los domingos, no logró brillar en su último episodio. El 23 de noviembre no solo se evidenció la falta de sorpresas, sino que también se registró una caída significativa en su audiencia.

Una Gala Sin Emociones

En esta ocasión, los participantes debieron enfrentarse a un complicado plato de ravioles de espinaca y ricota, pero el espectáculo previo, un tedioso juego de corchos, no logró captar la atención del público, reflejándose en sus bajos números de rating.

El Ranking de la Noche

Reality Competidores y Otros Programas

La competencia se intensificó con la segunda parte del programa conducido por Wanda Nara, que alcanzó 7.5 puntos y ocupó el segundo lugar. Por el mundo, presentado por Marley, completó el podio con 5.3 puntos, y fue transmitido antes del certamen gastronómico.

Otras Producciones en Escena

En el cuarto puesto se posicionó Ferné con Grego con 4.8 puntos, mientras que Cine Shampoo V, con la película Dog: Un viaje salvaje, permitió a El Trece romper la hegemonía de Telefe con un promedio de 4.4 puntos.

Almorzando con Juana Rompe Récords

Una de las gratas sorpresas del día fue Almorzando con Juana, que registró 4 puntos, marcando un desempeño notable para El Trece, algo que no sucedía desde hace tiempo.

Los Martín Fierro: Un Desplome en Audiencia

El evento de los Martín Fierro, celebrado en Miami, se destacó por su pobre recepción. La transmisión en América se quedó en 1 punto, la cifra más baja en la historia de estos premios, lo que habla de su pérdida de prestigio ante una variedad creciente de galardones.

La Lucha de Audiencia Entre Canales

Telefe se mantuvo como el canal más visto con un promedio de 4.1 puntos, aunque experimentó una caída respecto al domingo anterior. El Trece lo siguió de cerca con 3.8 puntos, mientras que América ocupó el tercer lugar con 0.7 puntos, superando a Elnueve.

El Futuro de MasterChef Celebrity

El lunes 24 de noviembre, MasterChef Celebrity volverá a su formato habitual, donde los 19 participantes restantes competirán individualmente. Esta semana se producirá la eliminación de uno de ellos, quien seguirá los pasos de Walas, el último eliminado de esta temporada.