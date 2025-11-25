¿Por qué se adelantaron las compras? Costos de armar el árbol de Navidad

La llegada de la Navidad se siente antes este año en Argentina, con decoraciones que adornan locales y supermercados desde octubre. Este fenómeno revela un cambio en las estrategias comerciales y un intento por reactivar el consumo.

Una Temporada Navideña Anticipada

La Navidad se ha adelantado en las calles de Argentina. Desde principios de octubre, las vidrieras y supermercados han comenzado a exhibir adornos y artículos navideños, mezclándose con decoraciones de Halloween. Esta novedad no solo busca atraer a los consumidores, sino que responde a una estrategia concertada entre comerciantes y distribuidores.

Impulso en las Importaciones

Datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete señalan que, entre enero y octubre, las importaciones de artículos navideños alcanzaron un total de US$ 7,1 millones, lo que representa un aumento del 146% en comparación con 2022. Este crecimiento ha influido directamente en la disponibilidad de productos en el mercado local.

Cambios en la Dinámica Comercial

Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de Buenos Aires, destaca que la búsqueda de artículos navideños comenzó a principios de octubre. “Los comerciantes necesitan anticiparse para generar certidumbre en la venta”, indica. Muchos han solicitado a sus proveedores que adelanten entregas, acelerando así la llegada de productos a las estanterías.

Innovaciones en la Estrategia de Ventas

Martín Rendo, director Comercial de ChangoMâs, explica que este año decidieron comenzar su campaña navideña antes. “Hemos amplificado nuestra propuesta de decoración y precios, ofreciendo más artículos a precios competitivos”, afirma, además de incluir cuotas sin interés para facilitar las compras durante esta temporada.

Costos de la Navidad en 2025

Los precios de los árboles de Navidad en ChangoMâs van desde $29.997 hasta $399.987, dependiendo de la altura y el material. Los adornos comienzan en $3.999, mientras que las luces se encuentran desde $18.000. Este año, la variedad y el precio son factores clave para los consumidores que buscan opciones económicas.

Empresas Pequeñas en la Competencia

En locales barriales, como “Bartolomé – Dos Pesos”, la venta de árboles de Navidad comenzó a florecer rápidamente. “Las ventas son históricamente buenas en este periodo, especialmente por la simplicidad que ofrece un árbol ya decorado”, comenta el encargado del local.

Un Mercado en Evolución

Este año, la experiencia de compra incluye productos variados para armar un árbol desde cero. Los precios pueden variar enormemente, desde $10.000 por un árbol pequeño hasta más de $400.000 por opciones premium. Con esta amplia gama, las familias buscan calidad y variedad, adaptándose a sus presupuestos.

Una Navidad en Cambio

La anticipación de la temporada navideña refleja la necesidad de reactivar el consumo en un contexto económico desafiante. Las decoraciones y el ambiente festivo ya no sorprenden; son un reflejo de un esquema comercial que se ha adaptado a las exigencias del mercado actual. La Navidad, ahora, es una oportunidad para los comercios que buscan atraer a los consumidores en tiempos complejos.