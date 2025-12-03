¿Por qué se monta el árbol de Navidad el 8 de diciembre?

El 8 de diciembre marca el inicio de las fiestas navideñas en Argentina, con familias reunidas para dar vida a la decoración que llenará sus hogares de espíritu festivo.

La celebración del 8 de diciembre

Cada año, los argentinos instalan su árbol de Navidad en la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Aunque esta fecha especial tiene raíces religiosas, con el tiempo se ha convertido en un ritual que da paso a las festividades navideñas.

Como el 8 de diciembre no es un día laboral en el país, muchas familias aprovechan esta jornada para reunirse y preparar su decoración navideña. A través de la figura de la Virgen María, se evocan valores profundos como la fe, la empatía y la caridad.

Historia del árbol de Navidad

El árbol de Navidad tiene una rica herencia cultural que fusiona tradiciones paganas y cristianas. Desde tiempos remotos, los pueblos del norte de Europa decoraban árboles siempreverdes durante el solsticio de invierno, simbolizando la vida y la renovación.

Durante la Edad Media en Alemania, se popularizó el “Árbol del Paraíso”, adornado con manzanas y velas. Desde el siglo XIX, esta tradición se expandió por Europa y América, convirtiéndose en un símbolo navideño destacado.

Además, algunos relatos sugieren que los druidas de Europa Central decoraban un árbol sagrado llamado Yggdrasil, enlazando así la naturaleza y la espiritualidad. Con el tiempo, la tradición cristiana empezó a integrar luces y frutos en los árboles, simbolizando la luz de Jesucristo.

Consejos para decorar tu árbol de Navidad

Decorar el árbol de Navidad puede ser una divertida actividad familiar. Aquí algunos pasos para lograr un resultado encantador:

Comienza asegurando la base con un canasto o maceta que esconda el soporte. Luego, utiliza luces para crear un efecto mágico, ubicándolas de adentro hacia afuera y en espiral ascendente. Después, agrega guirnaldas, comenzando desde la punta del árbol.

Esparce esferas y estrellas tanto en el árbol como en centros de mesa para embellecer el ambiente. Finalmente, coloca una estrella grande en la cima y no olvides un pesebre, que representa el nacimiento de Jesucristo, completando así tu decoración navideña.